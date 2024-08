Na weken zomerstop is het zover: de Grand Prix van Nederland staat eindelijk weer voor de deur. Het belooft een mooi weekend te worden, al wordt de zaterdag - met een schuin oog kijkend naar de weersvoorspellingen - wel flink bedreigd. Donkere wolken met bakken aan regen pakken zich samen boven Zandvoort: kunnen de sessies zo wel plaatsvinden zoals gewenst?

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 23 tot en met 25 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Voor hoe lang we nog kunnen genieten van een Formule 1-race op Nederlandse bodem is echter de grote vraag, want het contract van de organisatie met de FOM loopt tot en met 2025 en voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een eventuele verlenging.

Zware regenval Zandvoort

In ieder geval zijn we dit jaar aanwezig en heeft de organisatie haar uiterste best gedaan om er weer een weekend voor in de boeken van te maken. Echter heeft men natuurlijk niet alles in de hand, zoals de vaak onstuimige weersomstandigheden in de kustplaats. Ook dit weekend lijkt men rekening te moeten gaan houden met zeer 'Nederlandse' nattige omstandigheden tijdens het Grand Prix-weekend, net als in 2023. De zaterdag in Zandvoort lijkt serieus bedreigd te worden: Verschillende weersites, zoals Buienalarm, voorspellen namelijk zeer hevige regenval. Zo wordt er gedurende de zaterdag rekening gehouden met maar liefst 21 millimeter (!) aan regenval. Ter indicatie: gemiddeld valt er tijdens de maand augustus zo'n zestig tot honderd millimeter aan regen in Zandvoort. Eén ding lijkt daarmee in ieder geval zeker voor alle fans die naar de kwalificatie op zaterdag afreizen: neem een poncho en warme kleren mee.

Oei... de zaterdag van de Grand Prix van Nederland lijkt volledig in het water te vallen met ruim twintig (!) millimeter aan regen. Poncho's in de aanslag! 🌧️ pic.twitter.com/ndNvePPW6B — GPFans NL (@GPFansNL) August 22, 2024

