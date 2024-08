In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Toto Wolff en Mercedes het gevecht om het overhalen van Max Verstappen hebben gestaakt, waren er geruchten dat Mexicaanse sponsors Red Bull financieel willen helpen bij het mislopen van een constructeurstitel, werd ook duidelijk dat Lewis Hamilton het bij Ferrari zonder 'bono' moet doen en ging Red Bull in op de overgebleven potentie van de RB20. Dit is de GPFans Recap van 21 augustus.

De Telegraaf: 'Wolff geeft op voor 2025, Verstappen voorlopig niet naar Mercedes'

Max Verstappen heeft zelf al aangegeven dat hij in 2025 nog coureur van Red Bull Racing zal zijn, maar nu lijkt ook Mercedes het opgegeven te hebben. De Nederlander zal volgend F1-seizoen gewoon weer voor Red Bull Racing uitkomen, zo meldt De Telegraaf deze woensdagochtend. Toto Wolff zou zijn pogingen om de regerend wereldkampioen over te halen naar Mercedes hebben opgegeven en dus is het zitje vrij voor Andrea Kimi Antonelli. Meer lezen over de beslissing van Toto Wolff wat betreft de interesse in Verstappen? Klik hier!

'Red Bull krijgt financiële garantie van Mexicaanse sponsors bij mislopen kampioenschap'

De afgelopen drie seizoenen is Max Verstappen kampioen geworden in F1 bij de coureurs, terwijl Red Bull Racing in 2022 en 2023 kampioen bij de constructeurs werd. De voortzetting van deze reeks wordt, zeker bij de constructeurs, dit jaar echter onder druk gezet. Dit kan grote gevolgen hebben voor Red Bull, maar daarbij zou het worden geholpen. Meer lezen over waar de geruchten rondom Red Bull en de Mexicaanse sponsors precies over gaan?

'Hamilton neemt 'Bono' niet mee naar Ferrari, Mercedes-engineer krijgt promotie'

Peter 'Bono' Bonnington werkt al jaren samen met Lewis Hamilton, die volgend jaar naar Ferrari gaat. Daar zal Hamilton het wel zonder Bono moeten doen. De race-engineer van de zevenvoudig F1-kampioen maakt de overstap niet en zou in plaats daarvan een promotie krijgen bij Mercedes. Meer lezen over hoe het is gekomen dat Ferrari heeft besloten om Peter Bonnington niet samen met Hamilton aan te nemen? Klik hier!

FIA maakt einde aan discussie illegale remmen: "Geen enkel team gebruikte zo'n systeem"

De afgelopen weken zijn er veel geruchten en discussies geweest over de remmen van Red Bull Racing. De FIA voerde tijdens de zomerstop een regelverandering door over de remmen. Er werd direct gewezen naar Red Bull Racing die ervan werd verdacht een illegaal systeem te hebben gebruikt tijdens F1-wedstrijden. Een woordvoerder heeft hier een verklaring over uitgebracht. Meer lezen over wat de FIA te zeggen had over de geruchten omtrent de remmen van Red Bull Racing? Klik hier!

Waché over resterende mogelijkheden RB20: "Beperkingen vrij groot"

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, zegt dat de RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez in 2024 niet de balans, snelheid en consistentie heeft die door het team verwacht werd. De vraag is: weet Waché hoe dit komt en hoeveel sneller kan de auto van Red Bull nog worden? Meer lezen over wat Red Bull te zeggen had over de overgebleven potentie van de RB20? Klik hier!

