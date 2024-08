Lewis Hamilton zal het bij Ferrari naar verluidt zonder Peter 'Bono' Bonnington moeten doen. De race-engineer van de zevenvoudig F1-kampioen maakt de overstap niet en zou in plaats daarvan een promotie krijgen bij Mercedes.

Hamilton komt al sinds 2013 uit voor de Zilverpijlen en heeft daar zes van zijn zeven wereldtitels binnengesleept. Vanwege de teleurstellende resultaten in 2022 en 2023 vond de Brit dat het tijd was voor verandering, en dus kondigde hij afgelopen winter de transfer naar Ferrari aan. Daar zal hij Carlos Sainz opvolgen als de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Hamilton heeft bij Mercedes altijd Bonnington als race-engineer gehad. 'Bono' begon zijn Formule 1-carrière als data-engineer bij Jordan aan het begin van de 21e eeuw, voordat hij zich bij Honda voegde onder Andrew Shovlin die nu ook werkzaam is bij Mercedes. Hij werd de performance-engineer van Jenson Button en hielp hem het wereldkampioenschap te winnen in 2009. Na de overgang van Brawn GP naar Mercedes werd Bonnington de engineer van Michael Schumacher, voordat Hamilton bij de Duitse grootmacht terechtkwam.

Bonnington krijgt dezelfde rol als Lambiase

Hamilton staat altijd in communicatie met 'Bono' wanneer hij achter het stuur zit, en de engineer helpt natuurlijk ook met de afstelling van de auto buiten de sessies om, maar vanaf 2025 zal hij het naar verluidt met een andere race-engineer moeten doen. Wie dat wordt, is nog niet bekend, maar dit is wel een klap voor Hamilton. PlanetF1 meldt als eerste dat Bonnington niet alleen bij Mercedes blijft, maar ook nog eens eens promotie krijgt. Hij zou per direct het hoofd van de afdeling race-engineering worden. Daarnaast blijft 'Bono' ook nog de persoonlijke engineer van Hamilton tot eind 2024 en wordt hij ook de engineer van een van de twee Mercedes-coureurs vanaf 2025. Of dat George Russell zal zijn of de opvolger van Hamilton, wat waarschijnlijk Andrea Kimi Antonelli wordt, is nog niet bekend. Bonnington neemt zo een vergelijkbare rol op zich als Gianpiero Lambiase bij Red Bull Racing. Hij volgde Guillaume Rocquelin op als hoofd van race-engineering, terwijl hij de persoonlijke engineer van Max Verstappen bleef.

