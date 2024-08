Hoewel Carlos Sainz liever nog bij Ferrari had gezeten na 2024, erkent hij ook dat als hij dan toch vervangen moet worden, dan maar door Lewis Hamilton. De Spanjaard vertrekt eind dit seizoen, na vier jaar in dienst te zijn geweest bij de Scuderia. Voor Sainz zelf zit er een avontuur in bij Williams. Die deal is kort nadat de zomerstop begon, bekendgemaakt.

In gesprek met GQ Spanje gaat de 29-jarige Sainz in op het vertrek bij Ferrari. Op de vraag of Hamilton een betere coureur is dan hij, is de Spanjaard duidelijk: "Ik denk eerlijk gezegd van niet, natuurlijk niet. Net zoals als je de andere achttien coureurs deze vraag zou stellen, ze hetzelfde zouden antwoorden. Ik denk dat ik de beste optie ben voor elk Formule 1-team, want als ik deze mentaliteit niet had, zou ik geen Formule 1-coureur zijn en zou ik niet de competitieve geest hebben die ik heb. En de andere coureurs zouden hetzelfde antwoorden."

Begrip voor keuze Ferrari

Ondanks dat Sainz zichzelf misschien wel beter vindt, heeft Ferrari voor de Brit gekozen. "Ik begrijp uiteraard de beslissing van Ferrari. De kans om een zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen te contracteren. Daarom, wanneer ik er op een reflectieve manier naar kijk, heeft het me niet zo veel pijn gedaan. Omdat het uiteindelijk niet zo is dat één of andere coureur je vervangt, maar je wordt vervangen door de beste coureur in de geschiedenis van deze sport of één van de beste coureurs in de geschiedenis van deze sport. Als ik door iemand vervangen moet worden, laat het dan diegene zijn", zo kan Sainz er prima mee leven.

Debuutjaar naast Verstappen staat in iets ander licht

Ook werd Sainz even in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Dat kwam er uiteindelijk niet, maar Sainz was niet bang om de strijd met Max Verstappen aan te gaan. In 2015 debuteerde het duo bij Toro Rosso (Visa Cash App RB red.). Het duo ging dat jaar redelijk gelijk op en daar wijst Sainz dan ook naar: "Ik had een goed eerste jaar in de Formule 1 in 2015. Misschien was toen nog niet bekend, realiseerden mensen zich niet volledig het talent en het grote potentieel dat Max had als coureur en wat hij is geworden. Hij is drievoudig wereldkampioen, op weg naar zijn vierde en ik durf zelfs te zeggen zijn vijfde, als Red Bull zo doorgaat. We moeten dat eerste jaar dat ik tegen hem had waarderen en hoe het is gegaan."

