De 52-jarige Jos Verstappen zit in de herfst van zijn racecarrière nog altijd achter het stuur van een raceauto. De voormalig Formule 1-coureur racet momenteel in het Belgian Rally Championship en hoewel zoon Max eerder nog droomde van een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans, samen met zijn vader, erkent Jos 'The Boss' dat de 24 uursrace misschien wel beter is voor de jongere coureurs.

Verstappen senior begon in 1994 zijn Formule 1-carrière bij het team van Benetton als teamgenoot van Michael Schumacher. In dat eerste jaar wist hij direct twee keer een podiumplek te pakken. Via Simtek, Footwork, Tyrrell en Stewart sloot hij in 2000 aan bij het team van Arrows. Daar wist hij met een mindere auto diverse keren het verschil te maken en na één seizoen bij Minardi in 2003, zwaaide hij het Formule 1-avontuur vaarwel. Hoewel Jos 'The Boss' in de jaren daarna veel tijd en energie in een jonge Max Verstappen stak, wist hij ook nog de 24 uur van Le Mans in 2008 te winnen in de LMP2-klasse. Toen zoon Max eenmaal was afgeleverd aan de Formule 1 en Red Bull hem in de hand nam, begon vader Jos weer met racen. In 2022 reed Jos zijn eerste rally en dat is uitgegroeid tot vaste prik.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Nederland

Jos haalt plezier uit het rallyen

Op Verstappen.com legt Jos de sportieve uitdaging uit: "Het is nu professioneler en we hebben de auto beter voor elkaar. Ik heb ook een betere copiloot. We proberen elke keer vooruitgang te boeken." Dat was in het begin wel anders, Verstappen senior moest toch even omschakelen. Zo was het rijden in het donker en het aannemen van berichten van de copiloot iets waar hij even aan moest wennen. Desondanks prijst hij de geboekte progressie en kan hij om de prijzen meedoen: "We doen mee voor de prijzen en dat maakt het ook leuk. Ik rijd niet verloren in de rondte, want dan gaat het plezier wel over. Ik heb geen ambities om WRC [Wereldkampioenschap rally] te rijden. Dat zijn rally’s van drie dagen, waar veel tijd in de voorbereiding gaat zitten. Dat is mij te tijdrovend. We bekijken wat mooie of leerzame rally’s zijn en een uitstapje af en toe naar het buitenland vind ik wel leuk."

OOK INTERESSANT: 'Inmiddels herstelde Piastri liep gebroken rib op tijdens raceweekend in Oostenrijk'

'Te oud voor Le Mans'

Verstappen senior heeft veel gereden in Formule 1-auto's, maar geeft tegenwoordig de voorkeur aan het rallyrijden: "De strijd op de baan vond ik altijd heel mooi. Maar in het rallyrijden, is de stage zelf de uitdaging. Bij het rijden op het circuit blijft de baan eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is bij rallyrijden niet. Als je dan de tweede keer op dezelfde stage rijdt, kan alles vol met zand liggen en is het echt anders." Op de vraag of er mogelijk nog uitstapje komt naar de 24 uur van Le Mans, is Jos 'The Boss' ook helder: "Nee. Ik vind rallyrijden leuk. Laat de jonge mannen maar Le Mans rijden, ik vind rally veel leuker."

Gerelateerd