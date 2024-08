Oscar Piastri liet bij het ingaan van de zomerstop weten dat hij toe was aan een maandje pauze. Met een post op X keek hij terug op prima eerste gedeelte van het seizoen, waarin hij zijn eerste Grand Prix wist te winnen, maar onthulde hij ook dat hij met een gebroken rib rondreed.

Het debuut van Piastri, begin 2023, had nogal wat voeten in de aarde. Zo wist de Australiër vanaf 2019 elk kampioenschap direct in zijn eerste jaar als winnaar af te sluiten. Na het winnen van het Formule 2-kampioenschap in 2021, stond er een jaartje langs de zijlijn op het programma bij Alpine. Dat team wilde aanvankelijk met Piastri starten in 2023, maar die had ondertussen al een contract bij McLaren ondertekend. Afgelopen seizoen was het grote zorgenkindje voor Piastri het bandenmanagement, desondanks wist hij in Qatar de sprintrace te winnen. Dit jaar in Hongarije kwam daar dan eindelijk de meeste prestigieuze overwinning bij, namelijk die van een Grand Prix.

Botbreuk in Oostenrijk opgelopen

Dat deed de 23-jarige Piastri echter wel met een gebroken rib, zo liet hij op social media weten. "Het eerste deel van het seizoen zit erop. Eerste GP-overwinning. Eerste gebroken bot en mijn rib geniet van de pauze", zo viel te lezen in de post. Tegenover PlanetF1 wijst een woordvoerder van McLaren naar het weekend op de Red Bull Ring: "Hij liep de blessure op in Oostenrijk, maar is nu volledig genezen." Over de oorzaak van de botbreuk wilde de woordvoerder overigens niets meedelen. Op de röntgenfoto is de datum van 8 juli te zien. Dat was direct na het raceweekend in Silverstone

First part of the season done.

First GP victory.

First broken bone.

Rib’s enjoying the break 💪 pic.twitter.com/xee5myxNTP — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 11, 2024

Piastri weer volledig hersteld

Inmiddels is enkelvoudig Grand Prix-winnaar helemaal klaar voor de hervatting van het seizoen in Nederland. Zo liet hij op X namelijk weten dat hij volledig hersteld is en klaar is om weer te gaan racen.

Sunned and healed ☀️ Ready for some more race cars 🏎️ pic.twitter.com/qR5LnL0JfM — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 18, 2024

