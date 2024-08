De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) zorgde tijdens de zomerstop voor commotie door een regelverandering door te voeren over de remmen. Er werd direct gewezen naar Red Bull Racing die ervan werd verdacht een illegaal systeem te hebben gebruikt tijdens F1-wedstrijden. Een woordvoerder heeft hier een verklaring over uitgebracht.

De internationale autosportbond bracht op 31 juli, de woensdag na de Belgische Grand Prix, een geüpdatete versie van het technisch reglement uit, waar artikel 11.1.2 aan was toegevoegd. Er staat in dat 'elk systeem of mechanisme dat systematisch of opzettelijk asymmetrische remkrachten voor één bepaalde as kan produceren, verboden is'. Direct werden er suggesties gedaan dat een team een manier had gevonden om buiten het normale remverhoudingssysteem een voordeel te pakken die niet binnen het reglement valt, iets dat een auto sneller en stabieler kan maken door de bochten.

Dominantie Red Bull voorbij

Voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor en technisch expert Craig Scarborough wisten het zeker: Red Bull Racing moest van de FIA na de Grand Prix van China, waar Max Verstappen domineerde, een bepaald 'geheim' remfoefje uit de RB20-bolide halen. Sindsdien hebben de andere teams het gat naar de energiedrankfabrikant gedicht en McLaren-coureur Lando Norris won in Miami, de eerste race na Shanghai. Norris zat opnieuw dichtbij in Imola, terwijl Leclerc voor Ferrari in Monaco won. Ondertussen heeft Norris' teamgenoot Oscar Piastri zijn eerste zege binnen en heeft Mercedes nog drie races gewonnen dankzij Lewis Hamilton en George Russell. Echter, Red Bull-engineer Calum Nicholas liet vervolgens op X weten dat hun theorie onzin was: "Ja, dat is dus bullshit," schreef hij.

Statement FIA

Bronnen dichtbij de FIA hebben aangegeven dat de regelverandering niet tot stand is gekomen vanwege een illegaal remsysteem van een van de teams, maar het was puur om de reglementen op te helderen voor de toekomstige seizoenen. Een woordvoerder van de internationale autosportbond kwam met een statement tegenover Motorsport.com. "Het is niet waar dat een team zo'n systeem heeft gebruikt." Volgens eerdere versies van het technisch reglement waren asymmetrische remmen sowieso illegaal, aangezien er al in stond dat de kracht van de remblokken op de remklauwen aan beide kanten van de auto gelijk moesten zijn. Artikel 11.1.2 is slechts een verduidelijking van het reglement waarin staat dat de verhouding van de remkracht niet mag verschillen. Als een team wel een illegaal remsysteem had gebruikt, dan was dit waarschijnlijk opgelost via een zogeheten Technical Directive - zoals we dat zien met de flexibele voorvleugels - in plaats van een regelverandering in het technisch reglement tijdens een zomerstop.

