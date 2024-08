Coulthard twijfelt aan loyaliteit Verstappen, 'Pérez niet eerlijk naar zichzelf toe' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voormalig teamcoördinator van McLaren, Jo Ramírez, vindt dat Sergio Pérez eerlijk tegen zichzelf moet zijn en moet stoppen met zichzelf vergelijken met Max Verstappen. Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard twijfelt aan de loyaliteit van de drievoudig wereldkampioen en de Grand Prix van Nederland is komende week het strijdtoneel van de hervatting van het Formule 1-seizoen. Algemeen directeur Robert van Overdijk geeft een update over de voorbereidingen. Dit is de GPFans Recap van zondag 18 augustus.

Voorbereiding op GP Nederland verloopt soepel: "We gaan richting de climax"

Robert van Overdijk zegt dat de voorbereidingen voor de F1 Grand Prix van Nederland, de vierde F1-race op Zandvoort sinds 2021, soepel verloopt en dat dit vooral komt, doordat er inmiddels veel ervaring is opgedaan en iedereen elkaar kent. "Je komt alle bekende mensen weer tegen, want we werken telkens met dezelfde leveranciers. Het is echt een geoliede machine", opent Van Overdijk bij Viaplay. De hele verklaring van Robert van Overdijk lezen? Klik hier!

Pérez niet eerlijk genoeg bij Red Bull? 'Dat mag hij best zeggen over Verstappen'

Volgens Jo Ramírez, voormalig teamcoördinator in F1 van McLaren, is landgenoot Sergio Pérez niet eerlijk genoeg naar zichzelf bij Red Bull Racing als het gaat om zijn prestaties en verwachtingen tegenover die van teamgenoot Max Verstappen. "Hij klaagt altijd over iets in plaats van te zeggen: kijk, Verstappen is een fenomeen en ik kan niet bij hem in de buurt komen", vertelt Ramírez bij Mundo Deportivo. De hele uitleg van Ramírez lezen? Klik hier!

Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Nederland

Over precies een week ontwaakt de Formule 1 uit de zomerstop met de Grand Prix van Nederland. Ronde vijftien van het wereldkampioenschap staat namelijk voor deur en die vindt plaats op het Circuit Zandvoort. Alles lezen om weer up-to-date te zijn voordat het Grand Prix-weekend van start gaat? Klik hier!

Formule 1-fans opgelet: zomerstop is niet de laatste lange pauze in seizoen 2024

De zomerstop is nog altijd in volle gang en over een week gaat het seizoen weer verder met de Grand Prix van Nederland na drie weken zonder spektakel op de baan. Toch gaan we over een maandje opnieuw bijna een maand zonder Formule 1-race zitten. Lezen hoe het komt dat we over een tijdje weer een pauze hebben? Klik hier!

Coulthard over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Loyaliteit in F1 bestaat niet'

David Coulthard heeft de voor hem drie beste coureurs die Red Bull Racing ooit heeft gehad, op een lijstje gezet. Dat Max Verstappen in dat lijstje staat zal niemand verbazen, maar wie zijn de andere twee coureurs? Coulthard heeft daarnaast nog een waarschuwing in huis voor de fans van Verstappen over de toekomst van de Nederlander, want loyaliteit is iets wat coureurs in F1 volgens hem niet kennen. De gedachtegang van David Coulthard lezen? Klik hier!

