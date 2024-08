Volgens Jo Ramírez, voormalig teamcoördinator in F1 van McLaren, is landgenoot Sergio Pérez niet eerlijk genoeg naar zichzelf bij Red Bull Racing als het gaat om zijn prestaties en verwachtingen tegenover die van teamgenoot Max Verstappen.

Pérez is sinds begin 2021 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Sinds de komst van de Mexicaan werd Verstappen drie keer achter elkaar wereldkampioen en won het team in 2022 en 2023 het kampioenschap bij de constructeurs. Toch is er kritiek op de prestaties van Pérez, die het lastig heeft om in de top drie van het wereldkampioenschap te eindigen en dit jaar zelfs zevende staat na een slechte periode in Europa. De Mexicaan verlengde in 2024 wel zijn contract met twee seizoenen en mag zich tijdens de tweede seizoenshelft weer laten zien.

Ramírez over Pérez bij Red Bull Racing

Tegenover Mundo Deportivo zegt Ramírez dat Pérez het niet makkelijk heeft bij Red Bull naast Verstappen. "Het is erg moeilijk voor Checo. Hij is geen slechte coureur, maar ik zeg tegen hem dat hij altijd moet zeggen dat de auto perfect is, want hij klaagt altijd over de auto, de temperatuur, de banden. Hij klaagt altijd over iets in plaats van te zeggen: kijk, Verstappen is een fenomeen en ik kan niet bij hem in de buurt komen."

Ramírez denkt dat Pérez bang is om zich uit te spreken over Verstappen

Volgens Ramírez is Pérez niet eerlijk genoeg naar buiten en naar zichzelf over het feit dat Verstappen de betere coureur is. "Je moet niet bang zijn om dat uit te spreken, want ik denk dat er maar heel weinig coureurs zijn die op het niveau van Verstappen zitten. Of misschien zijn die er ook niet. Hij [Pérez] kan zijn rijgedrag veranderen, maar hij gaat Verstappen nooit inhalen. Hij moet zeggen: oké, ik doe hier mijn best en ik werd tweede in het kampioenschap."

