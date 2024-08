Lando Norris doet dit seizoen met McLaren bijna elk weekend mee om de zeges in F1, een nieuwe situatie voor de Brit. Dit betekent ook dat hij Max Verstappen vaker tegenkomt, iemand waarmee hij buiten de baan een goede relatie heeft. De Brit is eerlijk over het behouden van deze relatie, die begin dit jaar al even onder druk stond na het incident in Oostenrijk.

De twee spraken het daarna uit, maar Norris gaf eerder al aan te verwachten nog meer crashes met Verstappen en collega's te gaan hebben nu hij voorin meerijdt. In gesprek met RacingNews365 gaat Norris in op wat er voor hem veranderd is sinds hij dit seizoen echt kan vechten met goede vrienden als Verstappen en Carlos Sainz, waar hij bij McLaren nog teamgenoot van was. De Brit geeft eerlijk toe dat het lastig gaat worden om een goede relatie met Verstappen te houden als de twee uiteindelijk om de titel gaan strijden. “Het is een situatie die ik niet ken en die ik nog niet eerder heb meegemaakt. Ik denk dat het heel moeilijk zou zijn [strijden om de titel met Verstappen]. Maar ik hoop het nog steeds, want hoe graag ik ook wil winnen, het feit dat ik goed bevriend ben met Max heeft niets veranderd aan wat er in Oostenrijk is gebeurd. Ik probeerde verschillende inhaalacties, maar dat ging niet volgens plan. Uiteindelijk crashten we. Niets van dit alles was omdat [ik] toegeeflijker of minder toegeeflijk was, omdat we twee weken daarvoor padel speelden. Dat is allemaal niet veranderd."

Norris ziet mensen graag over relatie met Verstappen praten

Volgens Norris hebben mensen geen idee waar ze het over hebben als het aankomt op de relatie van Norris met Verstappen op en buiten de baan. “Mensen praten er graag over en gebruiken het als onderwerp. Ze denken dat ze antwoorden weten, alleen maar omdat ze naar de geschiedenis hebben geprobeerd te kijken, 'Oh dat ging niet goed voor hen'. Hoeveel respect ik ook heb voor historische gegevens, het kan me ook niets schelen omdat ik mezelf ben en anders ben."

Norris wil met Verstappen en F1-collega's blijven genieten van vrije tijd

Voor Norris hoeft het feit dat hij nu voorin rijdt en competitief is en dat het tussen vrienden in het verleden vaak fout is gegaan als ze allebei om de titel strijden, niet meteen te betekenen dat zijn relatie met Verstappen, Sainz of een andere coureur ineens anders is geworden. “Ik wil genieten van mijn tijd, in de paddock en daarbuiten. En als dat is met Max of Carlos die golf spelen of wat dan ook, dan is dat maar zo. Het is absoluut niet relevant. Maar omdat eerdere kampioenen het tegenovergestelde waren, ben ik heel blij voor hen. Zij deden hun ding, ik doe mijn ding. Zolang ik gelukkig ben voor mezelf en mijn leven, is dat wat telt.”

