Robert van Overdijk zegt dat de voorbereidingen voor de F1 Grand Prix van Nederland, de vierde F1-race op Zandvoort sinds 2021, soepel verloopt en dat dit vooral komt doordat er inmiddels veel ervaring is opgedaan en iedereen elkaar kent.

Tegenover Viaplay blikt Van Overdijk vooruit naar volgend weekend, een weekend waarvoor de voorbereidingen al getroffen worden. "We zijn al een paar weken bezig, maar we gaan nu wel richting de climax. Nog een week en dan hebben we op donderdag de eerste dag van het evenement. Er moet nog wel wat gebeuren, maar er staat ook al heel veel. We zaten laatst bij elkaar en toen zeiden we: het is alweer een jaar geleden. Het jaar gaat dus zo snel voorbij." De afgelopen drie seizoenen won Max Verstappen in eigen huis zijn thuisrace.

Van Overdijk ziet geoliede machine tijdens voorbereiding in Zandvoort

Volgens Van Overdijk is het feit dat de partijen elkaar tijdens de voorbereiding al kennen, erg handig. Het zorgt voor een soepele voorbereiding. "Je komt alle bekende mensen weer tegen, want we werken telkens met dezelfde leveranciers. Het is echt een geoliede machine. Natuurlijk loop je ieder jaar wel tegen wat dingen aan, maar ik moet zeggen dat de opbouw vlot en harmonieus verloopt. Ik weet nog dat iedereen na de eerste editie, maar ook na de tweede en derde, zei: hoe moeten we hier nu weer overheen? Dat doen wij denk in de voorbereiding en de manier waarop we nadenken over het programma. Ik denk dat mensen ook dit jaar weer verrast gaan worden. Het wordt 100 procent een oranje feestje!"

