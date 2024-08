Jo Ramírez, die teamcoördinator was van McLaren toen Alain Prost en Ayrton Senna daar teamgenoten van elkaar waren, zou Red Bull Racing adviseren Max Verstappen en Fernando Alonso niet in hetzelfde team te laten rijden.

Bij Mundo Deportivo zegt Ramírez dat het geen verstandige beslissing is om Alonso naar Red Bull te halen en naast Verstappen te zetten. "Ik zou het niet doen. Dat zou te lastig worden. Ik zou geen nieuwe Senna-Prost willen. Die ervaring hadden we bij McLaren. Mensen denken nu wel twee keer na. Ik zou het niet doen, omdat de ego's van deze sporters op dit niveau erg groot zijn en zodoende zou het moeilijk zijn."

Zelfs Senna werd door intern gevecht beïnvloed

Ramírez haalt dit voorbeeld vervolgens aan en merkte in het verleden al zelf mee dat zelfs de beste coureurs beïnvloed worden door een intern gevecht om de titel of de rol van kopman in het team. "Ayrton [Senna] had bijvoorbeeld altijd een angst. Hij zei tegen me: Alain zal altijd de beste auto hebben, omdat hij het langst bij McLaren is. Hij zal altijd de beste motor hebben, omdat de band tussen hem en Honda zo sterk is."

Ramírez zag gevecht Senna en Prost erg ver gaan bij McLaren

Ramírez vervolgt: "Het ging zelfs zover dat we, toen we de motoren ontvingen, zeiden: dit zijn de vijf motoren die we gaan gebruiken in deze Grand Prix. In de ene race zou Senna's hoofdmonteur zijn motoren kiezen en in de andere race zou de hoofdmonteur van Prost dat doen. De monteurs hadden niet eens een idee welke beter was. Er zit altijd een klein verschil tussen de motoren, ongeveer vijf tot acht pk verschil. Maar er was geen argwaan of controverse meer. Ze klaagden niet meer. Ze wisten zo dus dat er geen sprake was van vriendjespolitiek."

