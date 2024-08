De zomerstop is nog altijd in volle gang en over een week gaat het seizoen weer verder met de Grand Prix van Nederland na drie weken zonder spektakel op de baan. Toch gaan we over een maandje opnieuw bijna een maand zonder Formule 1-race zitten.

De Formule 1 wordt alsmaar groter en groter en ook de kalender wordt met het jaar meer uitgebreid. In principe zouden we in 2023 maar liefst 24 keer gaan racen, maar door het verdwijnen van de Grand Prix van China werd dit aantal races gereduceerd tot 23 stuks. Later ging er ook een streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna wegens de barre omstandigheden met overstromingen en uiteindelijk is er geen ruimte meer gevonden voor het inplannen van de race op de kalender, waardoor we het met 22 races deden. In 2024 rijden we echter wél 24 races, al kun je je vraagtekens zetten bij de verdeling van dat grote aantal races.

Artikel gaat verder onder video

Tweede zomerstop

Nu we langzaam maar zeker weer afstevenen op de hervatting van het seizoen, is dat helaas maar van korte duur. Na de Grand Prix van Nederland reizen we voor een double-header meteen door naar Monza, waarna de coureurs een weekje rust krijgen. Die week erna rijden we opnieuw in een double header de races in Azerbeidzjan en Singapore, waarna we wederom met een opmerkelijk gat in de kalender komen te zitten, een veredelde nazomerstop. Na de Grand Prix van Singapore op 22 september, duurt het namelijk weer een maand voor we weer gaan racen. De eerstvolgende race is namelijk op 21 oktober op het circuit van Austin. Goed om in de oren te knopen dus: vanaf nu gaan we niet in één ruk door naar het einde van het seizoen, maar hebben we dus nogmaals een lange stop.

Gerelateerd