David Coulthard heeft de voor hem drie beste coureurs die Red Bull Racing ooit heeft gehad, op een lijstje gezet. Dat Max Verstappen in dat lijstje staat zal niemand verbazen, maar wie zijn de andere twee coureurs? Coulthard heeft daarnaast nog een waarschuwing in huis voor de fans van Verstappen over de toekomst van de Nederlander, want loyaliteit is iets wat coureurs in F1 volgens hem niet kennen.

In gesprek met Motorsport.com gaat Coulthard in op de vraag wie voor hem de drie beste coureurs zijn die Red Bull ooit heeft gehad. "Dat moeten Max, Max en Max zijn", opent Coulthard gekscherend. "Je kunt helemaal niets afdoen aan die vier wereldtitels van Seb, maar als je naar zijn carrière als geheel kijkt, dan was Seb aan het einde niet meer zo indrukwekkend als toen hij zijn wereldtitels greep. Kijk naar Michael Schumacher bij Mercedes, ook hij was in die periode niet meer zo indrukwekkend als in zijn Ferrari-tijd. Het laat zien dat iedereen een eigen tijd heeft, maar volgens mij is het vanzelfsprekend om Max op één te zetten."

Wie heeft Coulthard op de derde plaats?

Vervolgens, nadat hij zijn eerste en tweede plaats heeft ingevuld, bespreekt Coulthard wie voor hem de Red Bull-coureur is die op de derde plaats terecht zou komen. "Seb [Vettel] is dan dus tweede met zijn vier wereldtitels. Wat betreft P3 zou ik zeggen Mark Webber voor Daniel Ricciardo, omdat hij een meer 'mannelijke man' was en Daniel iets meer een 'boy man' om het zo te zeggen. Dat laatste hangt er onder meer mee samen dat Webber niet over zich heen liet lopen en met onder meer 'not bad for a number 2 driver' van zich afbeet. De huidige manager van Oscar Piastri moest bovendien jarenlang opboksen tegen de toenmalige wereldkampioen, terwijl Ricciardo een lucratief vertrek naar Renault prefereerde boven de strijd aangaan met een Verstappen in opkomst."

Coulthard ziet geen enkele coureur loyaal zijn in F1

Daarna komt Coulthard echter met een opvallende toevoeging. Het woord loyaal wordt in de sport vaak gebruikt op het moment dat sporters een overstap kunnen maken. Volgens Coulthard bestaat loyaliteit in F1 eigenlijk ook niet. De Schot waarschuwt de fans van Verstappen indirect dan ook vast dat ze zich de komende jaren wellicht moeten voorbereiden op een overstap van de Nederlander. "Deze mannen hebben allemaal het team doorlopen en successen gevierd. Seb tekende met liefde bij Ferrari door gebruik te maken van een clausule in zijn contract, toen hij nog gewoon onder contract stond. Dus geen van deze F1-coureurs is loyaal. Het is de aard van het beestje dat egoïsme hand in hand gaat met het zijn van een sportman." Mercedes en Aston Martin worden dit seizoen het vaakst genoemd.

