Red Bull-monteur maakt einde aan complottheorie, 'Wolff mikt nog altijd op Verstappen' | GPFans Recap

Diverse Formule 1-journalisten hebben zich gebogen over het verval van Red Bull Racing in 2024 en wijzen naar een mogelijk technisch foefje dat door de FIA inmiddels is verboden. Als reactie daarop heeft Red Bull-monteur Calum Nicholas van zich laten horen. Ook Lewis Hamilton stond vrijdag in het nieuws en dat kwam door een foto die hij deelde op zijn Instagram. De fans haalde de zevenvoudig kampioen namelijk door de mangel voor een ritje op een kameel. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 16 augustus.

Waché gaat spontane adviezen of hints van Newey missen: "Dat was in ons voordeel"

Hoewel Pierre Waché ervan overtuigd is dat het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing kan worden opgevangen, moet hij ook in alle eerlijkheid toegeven dat de adviezen en hints van de topontwerper wel gemist gaan worden. "Je werkt als groep naar een bepaald doel toe. Dat geldt voor ieder bedrijf, je zegt niet 'hij heeft tien procent gedaan en hij heeft twintig procent gedaan", opent Waché bij Motorsport.com. De hele verklaring van Pierre Waché lezen? Klik hier!

Hamilton krijgt op social media wind van voren: "Ze lijden voor jouw entertainment"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich niet populair gemaakt op social media, na het delen van een aantal vakantiekiekjes. De Brit is namelijk vegan, maar deelt op Instagram foto's van zijn vakantie in Marokko, waarbij een ritje op een kameel ook bij de activiteiten hoort. De desbetreffende foto bekijken en de reacties van de fans lezen? Klik hier!

Clarkson over Mercedes: 'Toto Wolff heeft Verstappen voor 2025 nog altijd niet opgegeven'

Red Bull Racing leek lange tijd dit seizoen te moeten vrezen voor het vertrek van Max Verstappen naar Mercedes, maar voorlopig lijkt die aanval afgewend. Volgens Tom Clarkson blijft Toto Wolff echter hoop houden op de komst van de drievoudig wereldkampioen. Lezen waarom Clarkson vermoedt dat Wolff nog altijd inzet op de komst van de Nederlander? Klik hier!

Windsor en Scarborough speculeren: 'Door deze regelverandering is verval Red Bull ingezet'

Het team van Red Bull Racing begon het jaar gewoon als de grote topfavoriet voor beide kampioenschappen, maar inmiddels zit de vork in de pikorde toch heel anders in de steel. In de zomerstop is het team bij- en ingehaald door andere teams. Peter Windsor en Craig Scarborough hebben een mogelijk reden achterhaald. De beredenering met de technische uitleg lezen? Klik hier!

Red Bull-engineer Nicholas haakt in op Windsor en Scarborough: "Bullshit"

Peter Windsor en Craig Scarborough dachten op vrijdag de mogelijke reden in het verval van Red Bull Racing van dit seizoen achterhaald te hebben, waarbij het zou gaan om een speciaal foefje in de rembalans. Engineer Calum Nicholas slaat nu terug en noemt de berichtgeving totaal 'niet waar'. De reactie van Nicholas lezen? Klik hier!

