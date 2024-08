Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich niet populair gemaakt op social media, na het delen van een aantal vakantiekiekjes. De Brit is namelijk vegan, maar deelt op Instagram foto's van zijn vakantie in Marokko, waarbij een ritje op een kameel ook bij de activiteiten hoort.

Van Hamilton is bekend dat hij vegan is en dat gaat verder dan alleen het ontwijken van dierlijke producten op het bord. Het is namelijk een levensstijl waarbij ook producten die op dieren getest worden, zoals bijvoorbeeld bepaalde make-up of leren schoenen, vermeden worden om ethische redenen. De Brit zich in de voorbije jaren weleens uitgelaten over dierenleed en daar wordt hij op social media aan herinnert.

Ritje op kameel levert boze reacties op

Op Instagram deelt de Mercedes-coureur zijn vakantiefoto's en onder de foto waarop hij te zien is op een kameel, regent het boze reacties. De ene fan vindt dat Hamilton juist moet opkomen voor het leed van de kamelen, de ander stelt dat het gedrag niet past bij iemand die zichzelf vegan noemt. Hamilton zelf, die heeft nog niet gereageerd op kritiek.

