Voor Lewis Hamilton komen de laatste maanden in dienst van Mercedes in zicht. De Brit gaat volgend seizoen de kleuren van Ferrari verdedigen en gaat op jacht naar zijn achtste titel. Dat zal hij echter wel zonder het vertrouwde geluid van race-engineer Peter Bonnington moeten doen, die hij volgens Formu1a.uno met man en macht heeft geprobeerd mee te verhuizen naar Maranello.

Nog voordat het seizoen van start ging, werd bekend dat Hamilton de overstap naar de Italiaanse grootmacht gaat maken. Bij Ferrari wordt de 39-jarige Engelsman herenigd met Frédéric Vasseur, die hij nog kent uit zijn Formule 2-dagen. Carlos Sainz zal daardoor plaats moeten gaan maken en inmiddels is bekend geworden dat hij vanaf 2025 naast Alexander Albon bij Williams zal plaatsnemen. Hamilton zal het dus moeten gaan opnemen tegen Charles Leclerc, die onlangs nog vertelde dat hij wel zin in de uitdaging heeft en er naar uitkijkt om zich te meten met de Brit, in gelijk materiaal.

'Bono' blijft bij Mercedes

Het Italiaanse medium meldt dat Hamilton 'tot het laatste moment' heeft geprobeerd om 'Bono' mee te nemen naar Ferrari. In een eerder stadium werd er door Formula Uno Analisi Tecnica gewezen naar een zogeheten 'anti-poaching'-clausule, waardoor 'Bono' überhaupt niet mocht vertrekken bij de Duitse renstal, maar volgens Formu1a.uno is het echter een bewuste keuze van de race-engineer zelf.

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli wordt namelijk veelvuldig genoemd om het zitje van de 39-jarige Hamilton over te nemen vanaf komend jaar en in aanloop daarvan wordt de Formule 2-coureur aan diverse testdagen onderworpen. James Allison gaf enkele weken geleden aan dat de jongeling daar al veel indruk wist te maken op de engineers, waaronder op 'Bono'. De engineer is zo onder de indruk van de kwaliteiten van de Italiaanse coureur, dat hij op pole position staat om de race-engineer te worden van Antonelli, als de keuze definitief op hem valt. Die uitdaging zou dan ook de reden zijn dat 'Bono' heeft bedankt voor de transfer naar Ferrari.