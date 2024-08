Volgens Pierre Waché was het wijzigen van het concept van de RB19, waardoor de RB20 is ontstaan, nodig om de concurrentie een stapje voor te blijven. De Fransman erkent dat het team hiermee een groot risico heeft genomen, maar stelt in gesprek met Auto Motor und Sport dat we pas aan het einde van het jaar de conclusies kunnen trekken.

Toen het doek van de RB20 werd getrokken aan het begin van het seizoen, vielen direct de grote 'schouders' van het bodywork op. De wagen is niet alleen qua uiterlijk anders dan de voorganger, ook het concept is hier en daar wat gewijzigd. Red Bull Racing begon het seizoen nog dominant, maar daar is halverwege de zomerstop nog weinig van over. De concurrentie heeft natuurlijk ook niet stilgezeten, maar bij het Duitse medium wijst de technisch directeur van Red Bull naar het genomen risico.

Red Bull wilde concurrentie stapje voor blijven

Waché legt uit waarom het Oostenrijkse team voor een ander concept ging: "We gingen ervan uit dat de concurrentie ons snel zou inhalen. Daarom wilden we het voordeel benutten om het concept verder te ontwikkelen en de aerodynamica te optimaliseren. We zijn daarbij enkele risico's aangegaan." De laatste gewonnen wedstrijd was die in Spanje. "Nu lijkt het erop dat dit niet zo heeft uitgepakt als gehoopt."

Risico's nemen hoort bij Red Bull

Wel staat Waché nog altijd achter de genomen beslissing: "Maar dit risico was noodzakelijk. We hebben de oudste windtunnel van het hele veld, wat de detailwerkzaamheden belemmert. Het was te voorzien dat de anderen hun concepten vroeg of laat zouden optimaliseren. Daarom hadden we een radicale stap nodig. We zijn niet bang om risico's te nemen, of dat nu in de fabriek, op het circuit of in de strategie is. Dat is de mentaliteit van dit team."

Pas aan het einde van het jaar conclusies trekken

Daarnaast wil de Fransman niet te vroeg conclusies trekken, er komen namelijk nog tien races aan: "Of het een goede of slechte stap was, kan ik nog niet beoordelen. Op dit moment helpt het ons, dankzij de goede seizoenstart, om de kampioenschappen te leiden. Misschien komen we aan het einde van het jaar tot de conclusie dat het beter was geweest om het bestaande concept verder te ontwikkelen."

