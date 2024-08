Mercedes-teambaas Toto Wolff moet toegeven dat hij de klap in 2022, toen bleek dat Mercedes met de W13 niet meer om de zeges kon vechten, toch wel even moest verwerken. De Oostenrijker was ongeduldig en hoopte op een snelle ommekeer, maar kwam daarna tot de conclusie dat die mentaliteit eerder tegen het team werkte, dan dat de renstal er baat bij zou hebben.

Het Duitse team domineerde de sport van 2014 tot en met 2021, waarbij het acht constructeurstitels op rij wist te pakken. In 2022 werd het nieuwe tijdperk Formule 1 geïntroduceerd en daarin speelt het grondeffect een enorme rol. Mercedes kwam met het zeropod-concept aan, wat op papier misschien wel snel was, maar op de baan niet aan de praat te krijgen was. Wel wist George Russell dat jaar één zege te pakken, die in Brazilië.

Emotioneel en onverbiddelijk

In 2013 werd Wolff aandeelhouder van het team en bij Formula.hu wijst hij naar de mentaliteit. "Toen ik bij dit team kwam, deed ik dat op een bepaalde manier. Ik was erg emotioneel en onverbiddelijk. Ik hield ons hele systeem voortdurend onder druk, wilde de organisatie opschudden en was alleen gefocust op het worden van een kampioenschapsteam. Daarna zijn we gegroeid en werd de hele organisatie volwassen, die jarenlang uitstekend en consistent presteerde, terwijl ik nog steeds dezelfde persoon was als daarvoor."

Verval van Mercedes in 2022

De start van het nieuwe tijdperk liet direct zien dat Mercedes het niet bij het juiste eind had. "Toen kwam 2022 met ongelooflijke emoties, en ik dacht steeds: 'Het kan niet zo zijn dat we zo ver achter liggen, we zullen snel weer op de been zijn.' Maar toen kwam het besef dat dit niet snel zou gaan." Dat was voor Wolff dan ook het moment dat hij moest ingrijpen. "Dit dwong me te erkennen dat de manier waarop ik deze organisatie tot nu toe leidde, niet langer werkte."

Concreet wilde hij minder druk op het personeel leggen. "Er was het risico dat het hele team zou bezwijken onder de druk. Dat moest ik veranderen. Ik werd pragmatischer, analyseerde de dingen dieper en gaf mensen kansen in plaats van te direct en te hard te zijn. Ik besefte ook dat ongeduldigheid de auto niet sneller maakt. Ik moest een ander persoon worden, met meer geduld en minder impulsieve emoties, veel meer gericht op de lange termijn", aldus Wolff over zijn gedragsverandering.

