Hoewel Pierre Waché ervan overtuigd is dat het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing kan worden opgevangen, moet hij ook in alle eerlijkheid toegeven dat de adviezen en hints van de topontwerper wel gemist gaan worden.

Newey kondigde eerder dit jaar aan dat hij zijn contract bij Red Bull Racing niet gaat verlengen. Daardoor wordt er een heleboel gespeculeerd over de nieuwe job van de topontwerper, maar bij Red Bull Racing voelt men het gemis van de 65-jarige Brit al wel. Waché legt in gesprek met Motorsport.com de afgenomen rol van Newey in de afgelopen jaren uit, ook wijst hij naar de voordelen van iemand als Newey binnen de renstal.

Invloed Newey nam afgelopen jaren af

De rol van Newey binnen het Oostenrijkse team werd de afgelopen jaren al minder groot, zo vertelt Waché: "Ik denk dat het minder was dan voorheen, al was hij natuurlijk nog wel betrokken en was hij onderdeel van het team. Maar als team tel je niet precies wie wat doet. Je werkt als groep naar een bepaald doel toe. Dat geldt voor ieder bedrijf, je zegt niet 'hij heeft tien procent gedaan en hij heeft twintig procent gedaan." Daarbij heeft Red Bull ook altijd rekening gehouden met een eventueel vertrek van de Brit. "De organisatie is op zich niet veranderd, omdat we al zo waren georganiseerd dat we zonder zijn input konden werken. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd, dat hij op sommige momenten minder aanwezig was dan op andere momenten. Het belangrijkste verschil is dat zijn input er nu niet meer is, maar de organisatie is op zich niet veranderd. We moeten het alleen zonder zijn input doen."

Organisatorisch niets verandert, adviezen Newey wel verdwenen

Juist die input gaat Waché wel missen. "De feedback en adviezen van Adrian waren natuurlijk enorm in ons voordeel. Net als in iedere business en net zoals in het leven moet je vooruitkijken, maar ik wil niets afdoen aan wat hij voor het team heeft gedaan en ook niet aan wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend." Wel heeft Waché vertrouwen in het huidige team. "Hij heeft enorm veel ervaring, is zeer slim en zeer succesvol. Maar we staan waar we staan. Onze dagelijkse gang van zaken is niet echt veranderd, behalve dat er niemand meer over de schouder meekijkt en zegt 'hebben jullie hieraan gedacht of daaraan gedacht?' Maar fundamenteel verandert het niets aan wat we doen", aldus Waché.

