Hoewel Ferrari er al beter voorstaat dan toen Frédéric Vasseur in 2023 het stokje overnam van Mattia Binotto, ziet de Fransman nog veel verbeterpunten voor de Scuderia. Één van de verbeterpunten is het durven nemen van risico's of zoals Vasseur het bij Formula1.com omschrijft: het Red Bull-DNA.

Onder leiding van Vasseur zijn er de afgelopen jaren al flink wat veranderingen doorgevoerd. Het pakt niet altijd even goed uit op de baan, maar intern schijnt er inmiddels meer rust te zijn dan in de voorgaande jaren. Één van de verandering die aan Vasseur te danken is, is het aantrekken van Lewis Hamilton, die in 2025 zijn debuut voor de Scuderia gaat maken. Daarnaast zijn er personeelsleden vertrokken en nieuwe knappe koppen aangetrokken. Aan het begin van het seizoen leek Ferrari nog steevast mee te knokken om de bovenste plekken, maar inmiddels lijkt het team grote moeite te hebben om aan te haken bij Mercedes, McLaren en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Gasly vindt dat Tsunoda promotie naar Red Bull verdient: "Maar ik ben Helmut Marko niet"

Na frustraties weer terugslaan

Dat het momenteel qua prestaties niet helemaal top gaat, is volgens Vasseur nog geen reden voor paniek. "Je moet een soort van frustratie voelen wanneer iets niet goed gaat, want dat is ook de beste manier om terug te slaan. Maar het moet wel onder controle blijven. We hebben vier moeilijke weekenden gehad. De sfeer binnen het team was niet goed, want het was niet wat we wilden, maar er was positiviteit over het proberen om de anderen bij te benen en om te begrijpen waarom, maar ook hoe we het kunnen oplossen. De houding is goed", zo stelt de Fransman.

OOK INTERESSANT: Priestley ziet Verstappen samen met Newey bij Aston Martin wel zitten: "Dream team"

Ferrari moet Red Bull-DNA hanteren

Ook op strategisch vlak mag het team wel iets meer risico nemen, al gaat dat al een stuk beter dan voorheen: "Het is meer het feit dat iedereen nu bereid is om risico te nemen en minder bang is. Het gevolg is het resultaat. Het staat vast dat we de mentaliteit een beetje proberen te veranderen." Als hij dan een voorbeeld moet aanwijzen waarbij het risico nemen er wel in zit, dan komt hij uit bij de regerend wereldkampioen. "Het is een mentaliteit voor mij. Je kunt geen marges overhouden, je moet overal risico nemen. Dat is de racementaliteit en waarschijnlijk ook het DNA van Red Bull Racing. Op dat vlak moeten we een stap vooruit zetten", aldus Vasseur.

Gerelateerd