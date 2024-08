Voormalig McLaren-monteur, maar tegenwoordig Formule 1-journalist Marc Priestley heeft de geruchten over de interesse van Aston Martin in Max Verstappen ook meegekregen. De Brit vindt het een nogal onwaarschijnlijke overstap, maar stelt dat als dit samen met het aantrekken van Adrian Newey lukt, dan heeft Aston Martin haar gewenste 'dream team' binnen.

Sinds het aangekondigde vertrek van Newey regent het geruchten over het nieuwe avontuur van de topontwerper. Ferrari leek lange tijd de beste papieren in handen te hebben, maar Autosprint wist vorige week te melden dat Aston Martin weleens aan het langste eind kan gaan trekken. Een aankondiging wordt volgens dat medium in september verwacht en het groene team zou ook voornemens zijn om Verstappen binnen te halen.

Dream team bij Aston Martin met Newey & Verstappen

"Zou Aston Martin ook een bestemming voor Max Verstappen kunnen zijn? Dit lijkt een heel vreemde en onwaarschijnlijke optie, maar het was toch een gerucht: Max Verstappen naar Aston Martin, samen met Adrian Newey. Nou, dat zou op zichzelf al een 'dream team' zijn, toch?", opent Priestley op zijn YouTube-kanaal. Daarnaast mogen Fernando Alonso en Verstappen elkaar wel, dus ziet Priestley daar ook wel kansen. "Als je erover nadenkt, ja, een coureursduo van Verstappen en Fernando Alonso, als hij er tegen die tijd nog is, dat is een geweldige samenwerking."

Randvoorwaarden kloppen bij Aston Martin

De renstal uit Silverstone is op de achtergrond flink aan het investeren in het Formule 1-project en nog los van de hagelnieuwe faciliteiten komt er ook een spiksplinternieuwe windtunnel. "Ze bouwen een geweldig team van engineers op de achtergrond, en als ze Adrian Newey en de mensen krijgen die hij om zich heen wil hebben, ziet ook het ontwerpteam er veelbelovend uit. Ze hebben een geweldige faciliteit met de allerbeste en nieuwste voorzieningen, zoals een windtunnel. Allemaal dingen die zowel een engineer als Adrian aanspreekt, maar ook een coureur als Max. Iemand die, als hij zijn carrière voortzet en misschien het Red Bull-team verlaat, op zoek is naar een omgeving met de allerbesten", aldus Priestley.

