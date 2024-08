Het team van Red Bull Racing begon het jaar gewoon als de grote topfavoriet voor beide kampioenschappen, maar inmiddels zit de vork in de pikorde toch heel anders in de steel. In de zomerstop is het team bij- en ingehaald door andere teams. Peter Windsor en Craig Scarborough hebben een mogelijk reden achterhaald.

De laatste maanden gaat het allemaal steeds minder en minder bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat bepaalde teams inmiddels zelfs een voorsprong hebben genomen.

Ingehaald

Helemaal niet gek in principe, maar toch vraag je je af waar het dit seizoen na de ijzersterke start eraan schort bij de succesvolle Oostenrijkse formatie. Aan het begin van het jaar stond de constructeurskampioen van 2022 en 2023 een straatlengte voor op de rest van het veld en ging men er vanuit dat we een kopie van 2023 gingen meemaken en men dus opnieuw op zeer dominante wijze de prijzen van dit seizoen in de wacht kon gaan slepen. De situatie is echter gedurende het seizoen flink gekanteld en inmiddels bestaat er - mede door de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez - de vrees dat Red Bull in het constructeurskampioenschap wellicht moet gaan buigen voor McLaren. Zelfs het coureurskampioenschap is volgens sommige fans en analisten niet veilig voor Verstappen, ondanks zijn royale voorsprong van 78 punten op Lando Norris. Waar is toch zo fout aan het gaan voor het team?

Geheim remfoefje

Windsor onthult op X dat het ernaar uitziet dat Red Bull na de race in China, waar Verstappen nog eenvoudig won, een bepaald 'geheim' remfoefje door een regelverandering van de FIA uit de wagen moest halen. Niet geheel toevallig was het na China ineens klaar met de dominantie van het team: vanaf Miami is de strijd namelijk een stuk spannender en wist Red Bull ineens dat de enorme voorsprong weg was. In Florida wist Lando Norris meteen toe te slaan. Volgens de journalist is het ook de verklaarbare reden voor de opvallende problemen waar Verstappen in Australië tegenaan liep. In Melbourne moest de wereldkampioen de strijd staken met een hoop rook - veroorzaakt door de remmen - uit zijn auto.

This makes sense and underlined by the tech reg change.

A return of the Newey fiddle brake, but automatic & creating a turning moment with the rear brakes.

A simple weighted valve in the rear brake splitter could do this.

Altering the effort between the calipers as the car turns pic.twitter.com/XY3onkG51w — Craig Scarborough (@ScarbsTech) August 15, 2024

Technische uitleg

Vervolgens haakt Scarborough in op het technische aspect van het bijzondere foefje dat in de Red Bull-auto zat. Het zou een verbastering zijn op de in de jaren negentig verbannen 'Newey fiddle', waarbij er in de auto handmatig de krachten aan beide kanten veranderd konden worden. Dit is echter verboden, want in artikel 11.1.2 van de FIA staat dat 'asymmetrisch remmen verboden is in de auto'. Het asymmetrische remmen van de wagen kan er namelijk voor zorgen dat de remdruk in de auto veel anders verdeeld wordt, wat er voor zorgt dat de banden van de wagen veel minder snel slijten. Dit zorgt dus voor beter bandenmanagement én dus ook voor betere racepace. Met het foefje, dat automatisch was in plaats van handmatig, zou het team om die regel hebben heen gewerkt hebben en een groot voordeel hebben gerealiseerd. Het hele verhaal is echter lastig te bevestigen en gaat om speculatie, maar snijdt wel hout aan de verschillende bewijzen geleverd door de journalisten. Of er nog ooit iets aan het licht over zal komen, is de grote vraag.

