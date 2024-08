Red Bull Racing leek lange tijd dit seizoen te moeten vrezen voor het vertrek van Max Verstappen naar Mercedes, maar voorlopig lijkt die aanval afgewend. Volgens Tom Clarkson blijft Toto Wolff echter hoop houden op de komst van de drievoudig wereldkampioen.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Schaduw Verstappen zichtbaar

Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven, waardoor Andrea Kimi Antonelli als de grote favoriet voor het vacante stoeltje bij de Zilverpijlen wordt gezien. Volgens F1 Nations-podcast host Clarkson lijkt Wolff binnen de kamers van Mercedes nog altijd hoop te houden op de Nederlander in 2025: "De schaduw van Max Verstappen is daar nog altijd zichtbaar", zo onthult hij in de praatshow.

Wolff houdt hoop

Clarkson vervolgt: "Volgens mij heeft Toto Wolff nog altijd niet opgegeven om Verstappen volgend jaar in één van zijn auto's te hebben. Maar alle berichten die we krijgen vanuit Red Bull én vanuit Max zijn dat Max in de Red Bull zit in 2025. Wie zijn wij dan om te betwijfelen wat Max zegt als dat is wat hij constant in het openbaar blijft zeggen." Volgens de journalist is het veel waarschijnlijker dat Verstappen nog sowieso een jaar bij Red Bull blijft en daarna pas verder kijkt naar de kansen voor 2026: "Volgend jaar rond deze tijd gaat hij kijken hoe Red Bull Powertrains ervoor staat. Dan kijkt hij naar wat Mercedes High Performance doet in Brixworth met die van hem samen met de cijfertjes. Dan kan hij de juiste call maken voor 2026."

