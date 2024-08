Red Bull mist oplossend vermogen Newey, Jordan wijst naar nieuw avontuur Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voor Red Bull's-hoofdengineer Paul Monaghan is het oplossend vermogen van Adrian Newey wat het team gaat missen met het vertrek van de ontwerper. Eddie Jordan stelt dat als Max Verstappen vertrekt bij Red Bull Racing, dat dit dan alleen voor het team van Mercedes zal zijn en Tom Coronel legt uit dat hij een getergde Verstappen de leukste versie vindt om naar te kijken. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 10 augustus.

Jordan ziet transfer Verstappen naar Mercedes als één-tweetje: 'Zou allesbehalve verrast zijn'

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan wijzen alle signalen naar een overstap van Max Verstappen naar Mercedes in 2026. De Ier zag de topmannen van het Duitse team tijdens het raceweekend in Monaco onderhandelen over het salaris van de drievoudig kampioen en hij zou dan ook niet verbaasd zijn als de Limburger vanaf het nieuwe tijdperk de kleuren van de Zilverpijlen zal gaan verdedigen. De uitleg van de voormalig Formule 1-teambaas lezen? Klik hier!

Monaghan over vertrek Newey: "Hij wist altijd problemen op te lossen"

Hoewel hoofdengineer Paul Monaghan veel vertrouwen heeft in Pierre Waché kan hij niet ontkennen dat het vertrek van Adrian Newey toch wel een klap voor Red Bull Racing is. Monaghan wijst vooral naar de oplossingen waarmee Newey het team de juiste kan op wist te duwen. "Voor mij persoonlijk is het een groot gemis, omdat ik onze samenwerking enorm heb gewaardeerd. Ik heb zijn manier van tekenen ook altijd leuk gevonden", opent Monaghan bij Formula.uno. De hele uitleg van Monaghan lezen? Klik hier!

Tom Coronel geniet van terugkeer 'oude' Verstappen: "Vind ik wel gaaf"

Volgens Tom Coronel is een felle Max Verstappen, de beste Verstappen. De Nederlander moet er in 2024 weer hard voor werken, daar waar de afgelopen seizoenen de Red Bull met kop en schouders boven het veld uitstak. Met een mindere auto moet de drievoudig kampioen weer knokken en dan komt ook de getergde Verstappen naar boven. Lezen wat Tom Coronel daar nu precies zo mooi aan vindt? Klik hier!

Monaghan eerlijk over verschil tussen Pérez en Verstappen

Paul Monaghan, de hoofdengineer van Red Bull Racing, vindt Sergio Pérez een enorm goede coureur, maar wijst in gesprek met Formu1a.uno naar de punten op de baan waar Max Verstappen het verschil maakt. In zijn ogen zijn de verschillen tussen het duo niet zo groot, maar telt het aan het einde van de ronde wel op. De analyse van de hoofdengineer van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

Automobielclub Rwanda: "Het wordt tijd dat Afrika deel uitmaakt van de F1-kalender"

Christian Gakwaya, voorzitter van de Automobielclub van Rwanda, vindt het tijd worden dat de Formule 1 weer naar Afrika zal afreizen en gaat binnenkort met Formule 1-CEO Stefano Domenicali om de tafel. Gakwaya wijst in gesprek met FormulaPassion daarnaast naar de economische boost voor het land met het aantrekken van een Grand Prix. De hele uitleg van de voorzitter lezen? Klik hier!

