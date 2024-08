Paul Monaghan, de hoofdengineer van Red Bull Racing, vindt Sergio Pérez een enorm goede coureur, maar wijst in gesprek met Formu1a.uno naar de punten op de baan waar Max Verstappen het verschil maakt. In zijn ogen zijn de verschillen tussen het duo niet zo groot, maar telt het aan het einde van de ronde wel op.

'Checo' gaat na de zomerstop nog door als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Toch leek dat lange tijd niet zo te zijn en dat had vooral te maken met de prestaties van de Mexicaan. Christian Horner en Helmut Marko lieten voorafgaand aan de laatste race - Grand Prix van België - weten dat Pérez nu echt de ommekeer moest gaan laten zien. Dat kwam er wel tijdens de kwalificatie, waarbij Pérez zich netjes in de top drie nestelde. Tijdens de wedstrijd viel 'Checo' echter terug en zag hij als zevende de zwart-witgeblokte vlag. Uiteindelijk bleek op de maandag daarna dat het team toch niet zo ontevreden was met dat resultaat. Pérez mag namelijk nog altijd de kleuren van het team verdedigen.

Kleine verschillen tellen op aan het einde van de ronde

Monaghan wijst naar de verschillen tussen het duo: "Ik wil niet onbeleefd zijn tegen 'Checo' en hij zou me op mijn kop slaan als hij hier zou zitten. Maar ik zou zeggen, in het algemeen, dat Max een beetje sneller is dan hij. Laten we zeggen dat een circuit 20 bochten heeft. Het verschil per bocht is minimaal. Misschien wint Verstappen een halve tiende per bocht, wat zich opstapelt over een hele ronde."

Monaghan vindt dat Pérez het nog best aardig doet

De Limburger staat erom bekend dat hij vaak direct al op de limiet zit en ook dat stipt Monaghan aan: "Hij komt dichter bij de limiet en blijft daar, zonder er in de kwalificatie te veel overheen te gaan. Als dit het verschil is, dan zal het gemiddelde uiteindelijk als een getal worden weergegeven. Als dit de objectieve meting is, dan is dat zo." In dat ligt moeten de prestaties van Pérez ook worden gezien: "Ik denk dat er misschien iets meer is, maar Pérez is toch behoorlijk goed, nietwaar?"

