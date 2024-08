Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan wijzen alle signalen naar een overstap van Max Verstappen naar Mercedes in 2026. De Ier zag de topmannen van het Duitse team tijdens het raceweekend in Monaco onderhandelen over het salaris van de drievoudig kampioen en hij zou dan ook niet verbaasd zijn als de Limburger vanaf het nieuwe tijdperk de kleuren van de Zilverpijlen zal gaan verdedigen.

Hoewel Verstappen in 2024 nog altijd op weg lijkt naar zijn vierde wereldtitel, is er van de dominantie geen sprake meer. Het Oostenrijkse team heeft daarnaast niet meer de beschikking over de snelste bolide en dat zorgt ervoor dat Verstappen voor de laatste keer op de hoogste treden stond nadat de vlag was gevallen in Spanje. Daarnaast lijkt het vooruitzicht voorlopig ook niet heel rooskleurig te zijn. In korte tijd is namelijk bekend geworden dat Adrian Newey Red Bull Racing verlaat en daar is sportief directeur Jonathan Wheatley afgelopen week bijgekomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Kamp Verstappen houdt ontwikkeling Mercedes nauwlettend in de gaten'

Verstappen houden Mercedes in 2025 in de gaten

Dat Verstappen zijn opties aan het bekijken is, dat lijkt volgens F1-insider ook zo klaar als een klontje. Zo kwam onlangs het gerucht de wereld in dat Aston Martin het nieuwe team van Newey zal gaan worden en dat Verstappen ook op het lijstje van het team van Lawrence Stroll zou staan. Toch lijkt Mercedes de voorkeur te genieten en alles staat of valt met het juiste materiaal. Tijdens het raceweekend in Monaco zouden Mercedes-teambaas Toto Wolff en Mercedes-CEO Ola Källenius zelfs al het salarisplaatje van de Nederlander hebben besproken.

OOK INTERESSANT: Verstappen open over toekomst: 'Geen beslissing op basis van emoties nemen'

Jordan zou 'allesbehalve verrast' zijn

In gesprek met dat medium legt Jordan uit dat alles wat er op dit moment bij Red Bull gebeurt, Verstappen naar de uitgang duwt. "De onrust bij Red Bull, het afscheid van Adrian Newey en Jonathan Wheatley kunnen Max en zijn vader [Jos] niet bevallen. Bovendien heeft Mercedes de bocht genomen en wordt het steeds sterker. Ik zou daarom allesbehalve verrast zijn als Max in 2026 naar Mercedes overstapt", zo ziet Jordan het wel gebeuren.