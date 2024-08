Hoewel er dagelijks geruchten verschijnen over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, legt de Nederlander in gesprek met Formula.hu uit dat hij de toekomst allemaal rustig op zich laat afkomen. Met een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt, wil de drievoudig kampioen zeker geen overhaaste beslissing nemen.

Met het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes, heeft Toto Wolff kenbaar gemaakt dat hij Verstappen als ideale vervanger ziet. Toch lijkt dat allemaal niet in 2025 te gaan gebeuren, want Kimi Antonelli zou inmiddels op pole position staan om het zitje van de zevenvoudig kampioen in te vullen. Ook Aston Martin zou bezig zijn met Verstappen, zo wist de Italiaanse pers deze week te melden. Daarmee heeft Verstappen alle kaarten in eigen hand en hij legt in gesprek met het Hongaarse medium uit wat zijn afweging is.

Emoties uitschakelen bij maken van beslissing

"Ik denk dat het belangrijkste is dat je niet op basis van emoties moet beslissen, omdat dat zich altijd tegen je keert. Ik ben zelf een geduldig persoon, ik maak me niet te veel zorgen over dingen", opent de 26-jarige coureur. Daarnaast hecht Verstappen veel waarde aan loyaliteit. "Natuurlijk betekent het veel voor me en waardeer ik het zeer dat mijn relatie met het team een lange geschiedenis heeft. Loyaliteit is heel belangrijk en volgens mij is dat niet altijd aanwezig in de F1. Dat is hoe het is, maar gelukkig is dat in mijn geval een vast gegeven en ik denk dat dit wederzijds is."

Verstappen wacht alles rustig af

Het reglement wijzigt in 2026 en dat betekent dat de verhoudingen weer door elkaar worden gegooid. Ook met dat in zijn achterhoofd, bekijkt hij rustig zijn opties. "Ik ben hier hetzelfde mee als met de nieuwe regels, ik blijf liever in het midden. Ik wil niet te positief of te negatief zijn. Je moet geduldig zijn. Veel dingen moeten samenkomen of op hun plaats vallen, en ik moet ook nadenken over wat er na 2026 zal gebeuren. Daarom ben ik geduldig", aldus Verstappen.

