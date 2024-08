Hoewel de Italiaanse pers deze week wist te melden dat Aston Martin haar zinnen heeft gezet op het binnenhalen van Max Verstappen, ligt de voorkeur van de Nederlander volgens F1-Insider toch op Mercedes. Het kamp van de drievoudig kampioen houdt vooral 2025 in de gaten om op die manier de progressie van het Duitse team, naast die van Red Bull te leggen.

Autosprint wist eerder deze week met grote zekerheid te melden dat Adrian Newey naar het team van Aston Martin verkast en dat in september de officiële bevestiging zal volgen. Het tweede doel van het team van Lawrence Stroll zou zijn om Verstappen in 2026 aan zich te binden. De onderhandelingen zouden al lopen en met het vooruitzicht om herenigd te worden met Newey, maar ook met Honda lijkt de overstap niet onwaarschijnlijk. Toch is Mercedes ook nog altijd aan het lonken naar de diensten van Verstappen, al lijkt dat team zich in 2025 toe te leggen op de diensten van Kimi Antonelli, naast George Russell.

Verstappen houden progressie Mercedes in de gaten

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde eerder dit jaar al dat de snelste coureurs vooral in de snelste auto willen zitten. Het Duitse medium heeft vernomen dat de Verstappens nog altijd een overstap naar Mercedes overwegen voor 2026 en dit geniet de voorkeur boven een stap naar Aston Martin. "Er vindt nu al een vertrouwelijke, open en regelmatige uitwisseling plaats tussen de Verstappens en Mercedes-teamchef Toto Wolff en Mercedes-CEO Ola Källenius", zo laat het optekenen.

Het kamp van Verstappen houdt de ontwikkeling van Mercedes komend jaar dan ook nauwlettend in de gaten en wil die ontwikkeling vergelijken met wat Red Bull kan leveren. Daarnaast speelt het motorreglement dat vanaf 2026 geldt ook een rol. De nieuwe power unit haalt haar vermogen vanaf dat tijdperk voor vijftig procent uit de verbrandingsmotor, de ander helft komt uit de elektrische componenten en dat zou in het voordeel zijn van de autofabrikant uit Stuttgart.

Leegloop bij Red Bull

Ook de ontwikkelingen bij Red Bull spreken niet in het voordeel van het team. Zo keerde Newey eerder dit jaar Red Bull Racing de rug toe en onlangs maakte Red Bull bekend dat Jonathan Wheatley zijn laatste maanden bij het Oostenrijkse team ingaat, voordat hij als teambaas bij Audi aan de slag gaat. Dat biedt ruimte voor andere talenten om naam en faam te maken bij Red Bull, maar Jos Verstappen - onderdeel van het management van zoon Max - gaf eerder dit seizoen aan dat het belangrijk was dat de belangrijke kopstukken aanwezig zouden blijven.

