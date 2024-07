Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is al sinds de onrust rondom Red Bull Racing bezig om in het openbaar complimenten uit te delen aan Max Verstappen, in een poging hem naar de Zilverpijlen te halen. Wolff denkt dat hij voor nu bij Red Bull blijft, maar waarschuwt dat dit 'nog kan veranderen'.

Ondanks dat Verstappen zelf al aangaf dat hij in 2025 voor Red Bull zal rijden en Wolff ook eerlijk toegeeft dat zijn toekomst waarschijnlijk bij zijn huidige team ligt, geeft de Oostenrijker niet op. Dit zegt hij in gesprek met Mundo Deportivo. "Met Verstappen weet je niet echt wat hij gaat doen. We houden onze opties dus open. Ik denk dat het het meest aannemelijk is dat Verstappen bij Red Bull blijft, zoals hij zelf ook aangeeft. Maar dat betekent niet dat dingen niet kunnen veranderen"

Wolff wil met Mercedes snellere auto ontwikkelen richting 2025

Volgens Wolff is, voor alle coureurs op de markt, het van belang dat de auto van Mercedes competitief is. Dit geeft het team weer een voordeel op andere teams. De laatste paar raceweekenden is het team weer voorin te vinden en won het zelfs een race. Volgens Wolff een stap in de goede richting. "Niemand is aan het wachten. Het moet van twee kanten komen. Wij hebben nog nooit op iemand gewacht. Onze focus op dit moment is om een snellere auto te produceren. Zodra we die hebben, denk ik dat Hamilton en Russell vooraan kunnen meedoen. Datzelfde geldt voor wie er volgend jaar in de auto van Hamilton rijdt. Of dat nou Andrea Kimi Antonelli, Verstappen, of wie dan ook is. Het is onze plicht om de auto sneller te maken en dat is waarover we nu de controle hebben."

Wolff ziet Sainz nog als optie voor Mercedes

Naast Verstappen zijn er nog twee andere opties die Mercedes volgens Wolff overweegt. Sainz, de meest populaire coureur van de huidige markt, is er daar een van. "Met Sainz haal je kwaliteit in huis, met name in het hele dichte kampioenschap van volgend jaar. Je hebt er dan een coureur bij die heel competitief gaat zijn. Als onze auto goed is, kan hij ons helpen te vechten voor het constructeurskampioenschap. Ik wil mijn tijd nemen om tot een besluit te komen en alle opties zo lang mogelijk open te houden. Toen ik met Sainz sprak heb ik hem al verteld: Ik weet niet of jij zo lang kan wachten als dat ik wil dat je wacht. Als we nog meer tijd hebben om tot een besluit te komen, maakt Sainz zeker nog kans. Maar hij moet zelf ook tot een besluit komen over wat hij met de andere teams doet." Ook Andrea Kimi Antonelli is volgens Wolff een optie. "We willen een besluit nemen dat Mercedes goed zal blijven doen voor de komende vijf tot zes jaar. Antonelli en Russell zijn beiden lange tijd Junior-coureurs geweest en ik zou graag trouw blijven aan dat programma."

