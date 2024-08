Volgens Tom Coronel is een felle Max Verstappen, de beste Verstappen. De Nederlander moet er in 2024 weer hard voor werken, daar waar de afgelopen seizoenen de Red Bull met kop en schouders boven het veld uitstak.

De Limburger heeft in het verleden wel vaker later optekenen dat hij niet alleen het beste van zichzelf eist, maar ook van het team om zich heen. Tijdens de Grand Prix van Hongarije waren er dan ook felle gesprekken te horen tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase, op het moment dat het even niet liep. Coronel zag daar de 'oude' Verstappen, waar hij in gesprek met Motorsport.com over toegeeft, dat dit de leukste versie is om naar te kijken.

Nieuwe, oude Max

"Op de limiet rijden is één, maar er altijd op balanceren, dat gaat een keer fout. Ik vind het wel mooi om naar te kijken, want ik zie weer een hele nieuwe Max of eigenlijk zie ik weer de oude Max met die felheid en dat robuuste", legt Coronel uit. Uiteindelijk is het ook waar de Formule 1 in z'n geheel naartoe wil, een sport waarbij de onvoorspelbaarheid voorop staat. Dat dit het uiterste vergt van Verstappen, daar geniet Coronel wel van: "Dat felle zie ik weer terugkomen en dat vind ik wel gaaf, daar ben ik heel eerlijk in."

De regie is niet altijd even chique met de boordradio's

De race op de Hungaroring was zo'n moment. Verstappen kreeg daar niet de juiste strategie voorgeschoteld en dat liet hij duidelijk weten. Dat dit vervolgens werd uitgezonden tijdens de race, zorgde ervoor dat de hele wereld een mening over het gesprek tussen Verstappen en zijn engineer had. "Met die boordradio’s heb ik altijd het idee ‘ze pakken de snoepjes eruit’. Dat vind ik niet helemaal chique. Ten eerste is het een kwestie van adrenaline en emotie bij autocoureurs." Daarnaast wijst Coronel ook naar de nuchtere Nederlander, die zegt waar het op staat: "Ik denk dat wij Nederlanders daar sowieso wat directer in zijn dan de rest van de wereld. Wij zijn helemaal niet bang voor dat soort dingen en dat zie je bij de andere coureurs wel, kijk maar hoe die dingen formuleren. Dat gaat toch allemaal wat liever en zachtaardiger."

