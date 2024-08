Ross Brawn onthult dat hij eigenlijk altijd wel onder de indruk is geweest van de sfeer die er hangt tijdens de Grand Prix van Nederland. Het spektakel is sinds 2021 weer terug op de Formule 1-kalender, maar Brawn heeft ook een heleboel warme herinneringen van de periode in de jaren zeventig en tachtig.

De race door de Nederlandse badplaats keerde in 2021 terug en dat is natuurlijk te danken aan de opkomst van Max Verstappen. Die positie heeft de organisatie dan ook omarmt, want voordat het spektakel terugkeerde ging de baan hier en daar op de schop. Zo'n drie jaar later wordt het evenement in Zandvoort gebruikt als blauwdruk voor hoe een modern Formule 1-weekend eruit moet zien, maar over de toekomst van de race, bestaan nog wat vraagtekens. Het contract loopt af in 2025 en voorlopig lijkt er nog geen verlenging op de planning te staan.

Gepassioneerde Nederlandse fans

Brawn heeft in zijn Formule 1-carrière een heleboel evenementen gezien, maar wijst in gesprek met Formule1.nl naar de sfeer die er in de duinen van Zandvoort hangt. "Wat me altijd van de Nederlandse GP is bijgebleven, is hoe gepassioneerd de fans waren, toen al. Het zal eind jaren zeventig, begin jaren tachtig met Williams zijn geweest, nog in de tijd van groundeffect. De baan is nu veranderd, heeft enkele aanpassingen ondergaan om meer inhaalmogelijkheden te creëren, want inhalen was er vroeger al lastig. Ik bewaar veel mooie herinneringen aan Zandvoort en heb me er altijd vermaakt." Ook cultuursnuiven stond op het programma van Brawn: "Het bood me de kans om Amsterdam te verkennen en de interessante aspecten van de stad te ontdekken. De grachten vond ik fantastisch; zoiets had ik nog nooit in mijn leven gezien."

Dutch Grand Prix 2024

Eind augustus wordt het Formule 1-seizoen hervat in Zandvoort en Brawn kijkt daar dan ook naar uit: "De entree van Max Verstappen heeft veel interesse voor de Formule 1 gegenereerd en we zien hoe gepassioneerd de Nederlandse fans nog steeds zijn. Ik kijk ernaar uit om dat weer mee te maken, om te zien hoe intens het is. Het ziet het er nu heel spannend uit en kunnen we een geweldige race verwachten. Het wordt zonder twijfel een spektakel: dat is de belangrijkste reden."

