Volgens Paul Monaghan is de RB20 lang niet zo slecht als het nu lijkt. De hoofdengineer van het team stelt dat als je de rondetijden bekijkt, dan is de RB20 nog steeds één van de betere wagens van het veld. Wel erkent Monaghan dat er een aantal problemen zijn, maar dat het team keihard aan de bak gaat om dit te herstellen.

Toen het doek van de RB20 werd getrokken, was direct het verschil met de wagen van vorig jaar te zien. De RB19 is de meest dominante wagen uit de geschiedenis van de sport en met dat gegeven is de RB20 gebouwd. Toch zijn er een aantal wijzigingen geweest met bijvoorbeeld de luchtinlaten aan de bovenkant van het bodywork. Wel zijn er een aantal kwaaltjes waar de wagen niet goed mee om kan gaan en wat de afgelopen jaren ook al aanwezig was. Zo is de wagen van het team niet geschikt voor circuits met hoge kerbstones en hobbels op de baan. De afgelopen seizoen was de voorsprong echter dermate groot dat dit minder opviel, in het huidige competitieve seizoen kan het Oostenrijkse team zich dat soort problemen niet veroorloven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit doen de coureurs tijdens hun vakantie in de zomerstop van de Formule 1

We staan iets meer onder druk

In gesprek met Formu1a.uno legt Monaghan uit dat RB20 in de basis nog steeds één van de beste wagens is. "Als je onze rondetijd als maatstaf neemt, is het een competitieve auto. En we hebben een goed begin van het seizoen gehad, wat mooi was. Maar duidelijk staan we nu onder wat meer druk", opent Monaghan. Daarom komen de zwakke punten van de wagen naar boven: "Wat betreft sterke en zwakke punten, denk ik dat me vorig jaar werd gevraagd: 'Wat maakt de auto zo goed?' Ze heeft dezelfde problemen als andere auto's. Ze zijn misschien gewoon minder ernstig, en we kunnen per bocht iets meer tijd winnen. Ze hebben allemaal dezelfde eigenschappen qua gedrag bij het insturen, het gedrag door de apex van de bocht en de kwestie van stabiliteit bij het uitkomen. Tenzij we toegang krijgen tot de garages, de debriefings en de data van andere teams, is het vrij moeilijk om te oordelen."

OOK INTERESSANT: Jordan ziet transfer Verstappen naar Mercedes als één-tweetje: 'Zou allesbehalve verrast zijn'

Toppunt van prestaties bereikt?

De goede punten van de wagens van de afgelopen jaren, zijn dan ook verwerkt in de RB20. "De elementen waarop we ons hebben geconcentreerd toen we besloten deze generatie auto's te maken, zijn er nog steeds en het lijkt erop dat ze ons goed van dienst zijn. Maar bereiken we een soort toppunt van prestaties met deze regels? Ik weet het niet." Wel acht Monaghan het team sterk en slim genoeg om de problemen te tackelen. "Er zijn briljante en slimme mensen in Milton Keynes die een manier zullen vinden om de onderdelen opnieuw te ontwerpen en ze iets beter te maken, en we zullen zien hoe we de komende maanden en volgend jaar verder gaan."

Gerelateerd