Russell doet bijzondere uitspraak over Hamilton, Pérez voelt zich oneerlijk behandeld | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop is in volle gang maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat er niks te melden valt vanuit de koningsklasse. Zo had Red Bull-technicus Pierre Waché wat te melden over de conceptwijziging van de RB20, laat Andrea Kimi Antonelli weten van wie hij groot fan is en deed George Russell een aantal bijzondere opmerkingen over Lewis Hamilton. Volgens de Brit zou zijn teamgenoot namelijk zeker niet zijn vertrokken als hij wist hoe dit seizoen zou verlopen met de wederopstanding van Mercedes.

Waché verklaart conceptwijziging RB20: "Daarom hebben we dit risico genomen"

Hoewel er wellicht wat twijfels zijn, benadrukt de technisch directeur van Red Bull Racing - Pierre Waché - dat de RB20 echt een betere auto is dan de RB19 van vorig jaar. Wel erkent de Fransman dat het team momenteel niet opperbest presteert en daar werkt Red Bull Racing met man en macht aan. Het hele artikel de conceptwijziging van de RB20 lezen? Klik hier!

Antonelli bekent kleur en is groot fan van deze wereldkampioen

Één van de coureurs die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk zijn debuut binnen de Formule 1 gaat maken, Kimi Antonelli onthult dat hij in de voetsporen van zijn idool Ayrton Senna wil treden. Daarnaast wordt hem op X gevraagd van wie hij nu fan is van de huidige coureurs op de grid. De huidige coureurs die ik erg mag zijn [Max] Verstappen en [Lewis] Hamilton", zo zegt hij onder meer. Het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli lezen? Klik hier!

Russell weet het zeker: 'Met huidige verbeteringen bij Mercedes was Hamilton niet vertrokken'

George Russell is ervan overtuigd dat Lewis Hamilton de overstap naar Ferrari niet had gemaakt, met de huidige stand van zaken rondom Mercedes. De Duitse renstal is halverwege 2024 en voor het eerst in het huidige tijdperk, een factor voor de overwinningen, daar waar Ferrari momenteel flink tekort komt. "Ik denk niet dat hij zou zijn vertrokken als het team zo had gepresteerd. Dan was hij absoluut niet vertrokken." Het hele artikel over George Russell lezen? Klik hier!

Pérez wijst op oneerlijke behandeling van Red Bull-coureurs door de media

Sergio Pérez mag na de zomerstop weer instappen in de RB20 en ergens is dat wel een behoorlijke verrassing. De geplaagde Mexicaan slaat nu terug richting de media en stelt dat Red Bull Racing-coureurs soms veel kritischer worden benaderd wanneer zij op hun prestaties beoordeeld worden. "Als je er naar kijkt zijn er ook andere coureurs die een periode van slechte races hebben gehad. Dat valt totaal niet zo goed te merken", zo opent de getergde Mexicaan. Het hele artikel over de klagende Sergio Pérez lezen? Klik hier!

Coulthard vindt ophef over boordradio's Verstappen overdreven: 'Draait in F1 niet altijd om mooie praatjes'

Volgens voormalig Red Bull-coureur David Coulthard is het gedoe rondom de boordradio's van Max Verstappen in Hongarije allemaal wat overdreven. De gesprekken tussen de Nederlander en engineer Gianpiero Lambiaso kwamen wat oververhit over, maar Coulthard vindt het te kort door de bocht om Verstappen opvliegend te noemen. Het hele artikel over David Coulthard lezen? Klik hier!

