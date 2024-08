Volgens voormalig Red Bull-coureur David Coulthard is het gedoe rondom de boordradio's van Max Verstappen in Hongarije allemaal wat overdreven. De gesprekken tussen de Nederlander en engineer Gianpiero Lambiaso kwamen wat oververhit over, maar Coulthard vindt het te kort door de bocht om Verstappen opvliegend te noemen.

Verstappen jaagt in 2024 op zijn vierde wereldtitel op rij en moet dat doen met een mindere auto in vergelijking met McLaren, maar in de laatste races ook Mercedes. De Limburger rijdt om de problemen van de bolide heen en doet vooral aan schadebeperking, zo liet hij weten na afloop in België. Toch weerhoudt dat Verstappen er niet van om zijn team aan te moedigen om de boel te verbeteren. In dat licht zouden de gesprekken dan ook gezien moeten worden.

Max is recht door zee

In gesprek met Motorsport.com legt Coulthard uit dat het allemaal wel makkelijk oordelen is vanaf de bank kijkend naar de televisie. "Er kan niemand beter over de auto en over zijn eigen prestaties oordelen dan Max. Hij is altijd erg openhartig en recht door zee", zo legt Verstappen vaak de vinger op de pijnlijk plek. Daarbij zegt hij ook waar het op staat: "Hij neemt geen blad voor de mond. Misschien vinden sommige mensen dat niet altijd leuk, maar het draait in de Formule 1 niet om mooie praatjes. Er moet een bepaald niveau worden gehaald. Je moet je mening duidelijk naar voren kunnen brengen."

Communiceren in het heetst van de strijd

De communicatie lijkt vanaf de pitmuur misschien wel makkelijk, maar de coureurs zijn tijdens de gesprekken ook gewoon keihard aan het racen. "Alhoewel de boordradio's heel duidelijk klinken voor ons in de commentaarcabines, is de situatie in de cockpit heel anders. Ik merk het zelf ook als het team iets tegen me wil zeggen. Natuurlijk maken die V8-motoren nog veel meer geluid, maar je moet echt door al het lawaai heen kunnen luisteren. De engineer kan het allemaal nog redelijk kalm horen, maar Max moet omgaan met het lawaai en natuurlijk met alles wat er op het circuit gebeurt." Zodra de zwart-witgeblokte vlag is gezwaaid, hebben de gesprekken vaak al minder een lading: "Als wij dit gesprek in zo'n setting zouden voeren, dan zou het ook heel anders klinken. Daardoor moet je altijd de context in gedachten houden."

