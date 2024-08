Hoewel de afgelopen maanden enkele sleutelpersonen van het succes van Red Bull Racing hebben aangegeven de renstal te verlaten, zijn er ook genoeg kopstukken die aanwezig blijven bij het team uit Milton Keynes. Paul Monaghan heeft in mei juist zijn contract verlengd en stelt bij PlanetF1 dat het gras zeker niet altijd groener is aan de overkant.

Halverwege het seizoen werd bekend dat Adrian Newey zijn aflopende contract bij het Oostenrijkse team niet ging verlengen, al is nog niet duidelijk waar de ontwerper zijn loopbaan gaat vervolgen, als hij dit al gaat doen. Daar kwam vorige week Jonathan Wheatley bij die zijn overstap naar Audi aankondigde. Het past in het rijtje van Dan Fallows en Rob Marshall die eerder al Red Bull hebben verlaten. Toch verkiest Monaghan een langer verblijf bij het team uit Milton Keynes en hij legt uit waarom.

'Red Bull is mijn thuis geworden'

Monaghan vertolkt de rol van hoofdengineer van het Oostenrijkse team en heeft samen met Enrico Balbo en Ben Waterhouse juist zijn contract verlengd. "Het voelde alsof het de juiste beslissing was, is de simpele conclusie", zo legt hij zijn beslissing uit. "Is het gras groener aan de andere kant? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je kijkt naar wat er de komende jaren aankomt en de mensen die ik ken... gezichten komen en gaan, maar het is een soort van thuis geworden, nietwaar?", zo verkoos hij liever het zekere boven het onzekere. Over de combinatie Red Bull Ford, dat vanaf 2026 gaat beginnen, bestaan wat twijfels, maar Monaghan ziet het juist als een enorme kans. "In 2026 zijn we autonoom, toch? Wat een kans! Wat een geweldige investering die Red Bull doet... onze eigen motor bouwen? Het is gek, nietwaar, maar briljant!"

Red Bull is geen bedrijf, maar een echt team

Bij Red Bull zijn de lijntjes vrij kort en die instelling daar geniet Monaghan nog altijd van, die ook nog altijd de lol van het werk in ziet. "Alles wat ik hier heb, maakt het leuk, maakt het plezierig. Je staat 's ochtends op en denkt 'Ja! Het is geen echte baan. Ik las ergens een quote: 'Vind iets wat je graag doet en je zult nooit een dag in je leven werken' Nou, dit komt in de buurt – goed, slecht, onverschillig, goede of slechte dagen, ik mag de mensen met wie ik werk. Of zij mij mogen, weet ik niet, waarschijnlijk juist het tegenovergestelde! Maar ik geniet ervan." Als grootste reden om te blijven wijst hij naar de mentaliteit: "Persoonlijk, omdat het een team is – het is geen bedrijf. We zijn niet corporate en we laten mensen vrij om zichzelf te ontwikkelen en te handelen als zichzelf. Dit is niet het geval in elk bedrijf en team", aldus Monaghan.

