Verstappen wijst naar grootste valkuilen voor ouders die kinderen willen laten racen

Regerend wereldkampioen Max Verstappen wijst in gesprek met DAZN naar de valkuilen voor ouders die denken dat zij het nieuwe racetalent in huis hebben. De Nederlander stelt dat de ambitie om te gaan racen altijd vanuit het kind moet komen en dat de weg naar de Formule 1 een erg kostbare is.

Verstappen ging in zijn jongere jaren heel Europa door om met vader Jos aan de weg te timmeren. Uiteindelijk pakte het allemaal goed uit, want Verstappen werd in 2015 de jongste debutant in de koningsklasse aller tijden. Veel ouders hopen die weg ook te bewandelen, zo ziet Verstappen. Toch zijn er nog een heleboel dingen waarvan de Limburger ziet dat ze niet goed worden aangepakt en in gesprek met het Spaanse medium legt drievoudig kampioen het uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waché verklaart conceptwijziging RB20: "Daarom hebben we dit risico genomen"

Niet pushen

"Allereerst duw de kinderen niet die kant op. Ze moeten het echt zelf leuk vinden. Ik zie een heleboel dingen die al direct fout gaan. Vooral als de ouder meer passie voor de sport heeft dan het kind. Dan moet je erg voorzichtig zijn. Laat ze er eerst van genieten en dan komt het talent naar boven", zo luidt het belangrijkste advies van Verstappen. Daarnaast wijst Verstappen naar verschillende perspectieven in de omgeving. "Als je het talent heb gezien, dan ga je door muren heen en door het vuur om alles te doen wat je kan. Ook moet je de juiste mensen, met het juiste advies verzamelen. Als ouder houd je van je kind, dus alles is vaak wel goed."

OOK INTERESSANT: Russell weet het zeker: 'Met huidige verbeteringen bij Mercedes was Hamilton niet vertrokken'

Mensen met ander kijk op de zaken binnenhalen

Toch vertroebelt dat het beeld misschien: "Mijn vader is altijd kritisch op me geweest, maar natuurlijk geloofde hij wel in me. Het is altijd goed om iemand in de buurt te hebben met een andere kijk erop en dat heb ik nu ook met mijn manager Raymond [Vermeulen]. Alhoewel hij ook wel als familie aanvoelt, maar hij is niet mijn vader. Hij brengt een ander perspectief met zich mee."

De twee belangrijkste factoren

Daarnaast wijst Verstappen naar over ambitieuze ouders die niet helemaal weten in welke wereld zij zich nu begeven. "Dat heb ik met heel veel ouders gezien, dat ze een heleboel geld zijn kwijtgeraakt omdat ze hun kind in de Formule 1 willen krijgen." De 26-jarige Red Bull-coureur wijst dan ook naar de twee belangrijkste factoren: "Geduld en goede begeleiding, dat zijn de belangrijkste dingen."

Gerelateerd