Antonelli bekent kleur en is groot fan van deze wereldkampioen

Één van de coureurs die volgend jaar hoogstwaarschijnlijk zijn debuut binnen de Formule 1 gaat maken, Kimi Antonelli onthult dat hij in de voetsporen van zijn idool Ayrton Senna wil treden. Daarnaast wordt hem op X gevraagd van wie hij nu fan is van de huidige coureurs op de grid.

Antonelli is dit seizoen begonnen aan zijn eerste jaar binnen de Formule 2, maar het lijkt ook zijn enige jaar te gaan worden. Zo wordt de 17-jarige Italiaan beschouwd als één van de grootste talenten van de huidige autosport en heeft hij de statistieken om dat te onderstrepen. Zo wist Antonelli in 2022 in zijn tweede jaar het Italiaanse Formule 4-kampioenschap op zijn naam te zetten, maar ook het ADAC Formule 4-kampioenschap te winnen. Het jaar erna ging er weer twee bekers mee naar huis. Want in zijn eerste jaar in het Formula Regional Middle East Championship stond hij aan het einde van het seizoen bovenaan, evenals in het Formula Regional European Championship.

Idool Senna

Dit seizoen rijdt Antonelli voor Prema in het Formule 2-kampioenschap en hoewel hij wat moeizaam van start kwam, heeft de Italiaan al twee zeges achter zijn naam staan. Toch lijkt de titel buiten bereik te zijn, want met 87 punten bezet hij momenteel de zevende plek in het kampioenschap. Op X krijgt Antonelli de vraag van wie hij nu precies fan is. "Nou, hij is mijn idool en dan bedoel ik Ayrton Senna. De huidige coureurs die ik erg mag zijn [Max] Verstappen en [Lewis] Hamilton", aldus Antonelli.

