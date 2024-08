Sergio Pérez mag na de zomerstop weer instappen in de RB20 en ergens is dat wel een behoorlijke verrassing. De geplaagde Mexicaan slaat nu terug richting de media en stelt dat Red Bull Racing-coureurs soms veel kritischer worden benaderd wanneer zij op hun prestaties beoordeeld worden.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Hardere beoordeling

Na een belangrijke meeting op het hoofdkwartier van Red Bull in Milton Keynes heeft men besloten dat Pérez gewoon bij het team mag blijven rijden. Het zorgde voor de nodige verbazing bij fans, criticasters en de media en dit keer is het Pérez die terugslaat op de vele kritiek richting zijn persoon: "Als je er naar kijkt zijn er ook andere coureurs die een periode van slechte races hebben gehad. Dat valt totaal niet zo goed te merken. Als het om Red Bull gaat, wordt er de hele tijd een hoop over gepraat in de media en door de critici. Dat is duidelijk een stuk erger rondom de Red Bull-coureurs", zo sneert de man uit Guadalajara tegenover PlanetF1.

Zo goed als je laatste race

Uiteindelijk vindt Pérez dat alleen zijn finishpositie op de ranglijst na de laatste race in Abu Dhabi telt: "Er liggen altijd kansen. Dat is de charme van deze sport. Je bent zo goed als je laatste race. Ik werk er hard aan om mijn seizoen terug op de rit te krijgen en dat is de hoogste prioriteit. Zoals ik eerder al heb gezegd: men onthoudt alleen waar je na Abu Dhabi geëindigd bent. Als het me lukt om een paar goede races te hebben en mijn kampioenschap terug op de rit te krijgen, ziet mijn seizoen er alweer stukken anders uit dan hoe het er nu uitziet. Niemand hoeft mij te vertellen of ik een goede race of slechte race heb gehad. Daar ben ik zelf wel ervaren genoeg voor", besluit de getergde routinier.

