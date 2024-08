'Relatie Horner en Wheatley flink bekoeld', Dutch Grand Prix wil historische actie uitvoeren | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop van de Formule 1 is inmiddels in volle gang, al betekent dat voor de organisatie van de Dutch Grand Prix natuurlijk dat de belangrijkste weken van het jaar aan zijn gebroken. De race in de duinen is namelijk de eerste die weer op het programma staat wanneer het hele circus verder gaat met de tweede seizoenshelft. Ondertussen is er al meer bekend geworden over wat er allemaal staat te gebeuren qua showelementen: zo staat de grootste vlaggenactie uit de geschiedenis op het programma. Christian Horner reageerde op zijn beurt op het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatey.

Dutch Grand Prix gaat Formule 1-wereld verbazen met grootste opening uit geschiedenis

De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix is de eerstvolgende race op de F1-kalender en het belooft een waar spektakel te worden. Wanneer de zomerstop op haar einde loopt, zal Circuit Zandvoort omgetoverd worden tot één grote oranjezee. En dat is nog niet alles, want de organisatie van de Dutch GP kondigt nu een spectaculaire opening aan: de grootste uit de Nederlandse geschiedenis. Het hele artikel over de Dutch Grand Prix lezen? Klik hier!

Horner niet rouwig om vertrek 'dure' Wheatley: "Voor zijn salaris kan ik engineers aannemen"

Hoewel het er in eerste instantie op leek dat Jonathan Weathely naar Audi vertrekt om zijn ambitie als teambaas waar te gaan maken, benadrukt het Zwitserse Blick dat het vertrek misschien helemaal niet zo vrijwillig is gegaan. Christian Horner heeft namelijk in België tegen het medium vertelt dat Wheatley toch wel een aanzienlijk salaris opstrijkt, dat met het vertrek gebruikt kan worden om engineers aan te nemen. Het hele artikel over de uitspraken van Christian Horner lezen? Klik hier!

Eerste aflevering nieuwe serie over 'verborgen' kant Verstappen te zien

De zomerstop binnen de Formule 1 begonnen en dat betekent dat er eventjes geen Grands Prix op het programma staan. Voor de fans van Max Verstappen is er echter wel een nieuwigheidje. Zo heeft Viaplay de eerste aflevering van de driedelige serie Max Verstappen - Off the Beaten Track uitgebracht. In de serie wordt vooral de kant van Verstappen belicht die normaliter voor de camera's niet te zien is. De drievoudig kampioen is naast de vele uren op de simulator ook vaak terug te vinden op de baan en de eerste aflevering zoomt daar dan ook op in. Het hele artikel over de nieuwe documentaire van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Waché vertelt over opvulling van Newey-positie: "We hadden hem liever bij ons gehad"

Pierre Waché moet bij het team van Red Bull Racing de grote schoenen van Adrian Newey vullen, een taak die met de niet zo fantastische upgrades van de afgelopen tijd nog niet geweldig verloopt. De technisch directeur van de formatie vertelt in hoeverre Newey gemist gaat worden. "Het is uitdagend voor dit bedrijf en het is jammer dat hij vertrekt. Maar op een bepaald punt moeten we weer vooruit als ontwikkelingsteam", stelt hij onder meer. Het hele artikel met de uitspraken van Pierre Waché lezen? Klik hier!

Plooij en Steiner behandelen Pérez-nieuws: "Voor mij een complete verrassing"

Sergio Pérez is ook na de zomerstop te bewonderen in de Formule 1 na hoger overleg bij het team van Red Bull Racing. Volgens sommige geruchten zou zelfs Stefano Domenicali vanuit de Formule 1 hebben ingegrepen wegens de belangrijke rol van Pérez in de Midden- en Zuid-Amerikaanse landen op de kalender. Guenther Steiner en Jack Plooij geloven daar weinig van. Het hele artikel met het gesprek tussen Jack Plooij en Guenther Steiner lezen? Klik hier!

