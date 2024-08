Hoewel het er in eerste instantie op leek dat Jonathan Weathely naar Audi vertrekt om zijn ambitie als teambaas waar te gaan maken, benadrukt het Zwitserse Blick dat het vertrek misschien helemaal niet zo vrijwillig is gegaan. Christian Horner heeft namelijk in België tegen het medium vertelt dat Wheatley toch wel een aanzienlijk salaris opstrijkt, dat met het vertrek gebruikt kan worden om engineers aan te nemen.

Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren de dienst uit gemaakt binnen de Formule 1 en begint daar nu de negatieve effecten van te merken. Zo wordt er meer dan eens getrokken aan het personeel van het team. Zo vertrok Dan Fallows naar Aston Martin, is Rob Marshall in de kleuren van McLaren te bewonderen, maakte Adrian Newey zijn afscheid bekend en Wheatley is dus de volgende die zijn contract niet gaat verlengen. Red Bull zelf, wil nog altijd strijden om het kampioenschap, maar de RB20 verliest steeds meer terrein aan de concurrentie.

Wheatley is klaar met Horner

Het medium stelt dat de relatie tussen Horner en Wheatley tot een nulpunt was bekoeld na achttien jaar dienstverband. Afgelopen zondag tijdens de Belgische Grand Prix hingen de geruchten over een mogelijk vertrek van Wheatley al in de lucht en de teambaas vond dat bij het Zwitserse medium helemaal niet zo erg: "Ik weet dat Jonathan wil vertrekken. Waarom niet? Hij is een dure man en voor zijn salaris kan ik een aantal engineers aannemen." Met het vertrek van Wheatley komt er wel een nieuwe structuur binnen het team, waarvan Red Bull heeft laten weten dat het binnenkort die plannen bekend zal maken.

Doorgroeien naar teambaas

Wheatley sloot in 2006 aan bij Red Bull Racing en groeide van teammanager uit naar sportief directeur van de renstal. Toch gaf Wheatley aan dat hij nog altijd de rol van teambaas wilde gaan invullen. Dat is bij Red Bull Racing niet mogelijk, evenals bij het zusterteam waar Laurent Mekies die functie invult. Audi heeft Mattia Binotto aangesteld als verantwoordelijk voor het raceteam en zal die functie moeten delen met Jonathan Wheatley, waarbij laatstgenoemde als teambaas door het leven zal gaan. De bedoeling om in 2026 te starten en de hoop van het Duitse team is dat de 'gardening leave'-periode uiterlijk in juli 2025 voorbij zal zijn.

