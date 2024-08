Volgens Pierre Waché, technisch directeur bij Red Bull Racing, zijn er een combinatie aan factoren waardoor de RB20 minder snel is, dan het team in eerste instantie had gedacht. De Fransman wijst in gesprek met Motorsport.com naar het reglement dat zijn werk doet, maar ook de verouderde windtunnel van het Oostenrijkse team zou niet meehelpen.

Red Bull Racing staat in de zomerstop van het 2024-seizoen nog altijd bovenaan in beide kampioenschappen. Max Verstappen ziet nummer twee Lando Norris op 78 punten staan en in het constructeurskampioenschap leidt de brigade uit Milton Keynes, maar is McLaren het team al genaderd op 42 punten. De RB20 begon dit seizoen nog erg sterk, maar van die voorsprong is nog maar weinig over.

Windtunnel

Waché moet allereerst erkennen dat de concurrenten simpelweg een goede job hebben gedaan, daarnaast is de RB20 ietwat tegengevallen. Hij wijst daarvoor naar de apparatuur van Red Bull. "Ik denk dat sommige aspecten kunnen worden gelinkt aan de correlatie. We gebruiken een relatief oude windtunnel en bovendien hebben we minder windtunneltijd door onze positie in het kampioenschap", legt Waché uit. De RB20 komt momenteel vooral tekort in de snelle bochten, een punt dat vorig jaar geen probleem was.

Waché had concurrentie al eerder verwacht

Dat de concurrenten nu ook kunnen meevechten voor de zeges, dat vindt Waché niet zo vreemd. "Nee, om eerlijk te zijn hadden we de concurrentie al eerder verwacht. Begin 2022 hadden wij niet de snelste auto, Ferrari had toen de snelste auto. Daarna hadden we veel tegenstand verwacht in 2023, maar dat gebeurde niet." Waché wijst naar het plafond van het huidige concept, dat misschien is bereikt. "In de afgelopen twee jaren hebben teams vooral ideeën van ons overgenomen, al heb je het ook nodig dat anderen dingen vinden, zodat je een nieuwe stap kunt zetten. Dat begint nu op gang te komen en maakt het plafond misschien weer wat hoger", aldus Waché.

