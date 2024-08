Williams-teambaas James Vowles hoopt dat Logan Sargeant in zijn laatste tien races voor de renstal uit Grove nog wat kan laten zien. In het ergste geval, zo bevestigt Vowles bij Formu1a.uno, maakt Kimi Antonelli dit jaar nog zijn debuut bij het team, maar dat wil de Engelsman voorkomen.

Maandag werd bekend dat Carlos Sainz vanaf volgend jaar als teamgenoot van Alexander Albon de kleuren van het legendarische team van Williams gaat verdedigen. Sargeant, die bezet momenteel nog het zitje in de FW46, maar voorlopig legt hij het wel af tegen Albon. De Amerikaan was in het begin van het seizoen nog betrokken bij diverse dure schuivers van het team, maar krijgt nog een afscheidstournee. Toch maant Vowles de Amerikaan aan om verbeteringen te tonen, want tussentijds ingrijpen, sluit Vowles niet uit.

Geen enkel plekje binnen Williams is zeker

In gesprek met het Italiaanse medium legt Vowles uit dat de positie van Sargeant na de zomerstop zeker niet veilig is. "Logan moet zijn plek bij dit team verdienen, maar dat geldt voor iedereen - net als Alex en net als ik. Ik wil absoluut niet zeggen dat hij een vaste plek bij Williams heeft", legt Vowles uit. De 23-jarige coureur heeft nog altijd nul punten achter zijn naam staan en kan het team op kosten jagen bij vervolgcrashes.

Antonelli kan debuut bij Williams maken in 2024

Vowles was bij Mercedes de rechterhand van teambaas Toto Wolff en eerder dit seizoen verschenen al berichten over een mogelijke komst van Antonelli bij Williams. Met de aankondiging van Sainz voor 2025, is die optie uitgesloten, maar voor dit seizoen zou de 17-jarige Italiaan wellicht wel kunnen invallen. "Het is niet zo dat Toto hem aan ons opdringt, nee. Eerlijk gezegd geef ik Logan liever de kans om succesvol te zijn. Maar als we de auto sneller kunnen maken, en we gaan het sneller maken, dan heb ik de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen in het kampioenschap. Als Logan op dat punt kan presteren, is dat geweldig. Als hij dat niet doet, moet ik mijn opties heroverwegen", aldus de teambaas van Williams.

