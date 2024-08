Volgens Eddie Jordan is de vierde titel voor Max Verstappen bijna een zekerheidje. Hoewel nummer twee Lando Norris momenteel over de snelste wagen van het veld beschikt, verwacht de Ier niet dat het gat van 78 punten nog te dichten is voor de Brit.

Het team van McLaren beschikt met de MCL38 over de rapste wagen van de afgelopen paar races. Toch wist het team slechts twee overwinningen te pakken in 2024, daar waar er wellicht wel meer kansen in het verschiet lagen. Het team maakt zo nu en dan nog strategische fouten en met de teamorder voor Norris in Hongarije, is ook duidelijk geworden dat McLaren eerder naar de strijd in het constructeurskampioenschap kijkt, dan naar de kansen van Norris.

'Norris kan achterstand niet meer dichten'

In de Formula For Succes-podcast legt Jordan het uit. "Er is een verschil van 78 punten of zoiets in een periode van 10 races. Hij moet hem met minstens zeven punten per race verslaan. Zie je dat gebeuren?", zo vraagt Jordan aan David Coulthard die ook aan de podcast meedoet. Hoewel Verstappen zelf nog helemaal niet zeker is van de titel aan het einde van 2024, ziet Jordan dat wel zo. "Dus ik zie Max de titel pakken."

Eddie Jordan

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner gaf onlangs nog aan dat hij juist nog wel een pittige strijd verwacht. Zo wees hij naar de uitbarstingen van de Limburger in Hongarije en daarnaast ziet Steiner dat Verstappen geen genoegen kan nemen met een tweede plek en dat zou de Nederlander in de ogen van Steiner wel moeten doen, om de titel veilig te stellen.