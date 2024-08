Het gaat er toch op lijken dat Kimi Antonelli volgend jaar als teamgenoot van George Russell bij Mercedes aan de slag gaat. De 17-jarige Formule 2-coureur is al diverse keren gelinkt aan een overstap naar de koningsklasse, maar volgens LastWordOnSport is Mercedes inmiddels de voorbereiding op de Formule 1 aan het intensiveren.

Toen bekend werd dat Lewis Hamilton aan het einde van 2024 vertrekt naar Ferrari, barste het gespeculeer los. Daar heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff ook een duit in het zakje gedaan. Zo heeft de Oostenrijker meermaals zijn interesse in Max Verstappen uitgesproken, die hij in 2014 geen plek kon geven, waardoor de Limburger voor Toro Rosso koos. Zo'n situatie wil Wolff voorkomen bij Antonelli en hoewel Carlos Sainz enkele keren is genoemd en ook Fernando Alonso in verband is gebracht met Mercedes, lijkt het toch naar alle waarschijnlijkheid Antonelli te gaan worden.

'Mercedes is overtuigd geraakt van Antonelli'

Mercedes krijgt volgens het medium steeds meer vertrouwen in de kwaliteiten van Antonelli, die in Silverstone zijn eerste Formule 2-race wist te winnen. Die zege noemde Wolff dan ook een 'keerpunt' en hij wees vooral naar de dominantie van de 17-jarige tijdens de natte race in Groot-Brittannië. Mercedes heeft Antonelli een uitgebreid testprogramma gegeven en het team lijkt inmiddels overtuigd te zijn dat hij het zitje van Hamilton kan invullen. De komende maanden staan er nog meer testdagen voor Antonelli op het programma. Tijdens die testdagen gaat het niet meer om de rauwe snelheid van de Italiaanse coureur, maar eerder om het concentreren op specifieke gebieden voor het 2025-seizoen.

