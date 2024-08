De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix is de eerstvolgende race op de F1-kalender en het belooft een waar spektakel te worden. Wanneer de zomerstop op haar einde loopt, zal Circuit Zandvoort omgetoverd worden tot één grote oranjezee. En dat is nog niet alles, want de organisatie van de Dutch GP kondigt nu een spectaculaire opening aan: de grootste uit de Nederlandse geschiedenis.

'Dutch GP kondigt grootste vlaggenactie ooit aan in Nederlandse sportgeschiedenis', zo kopt de officiële aankondiging op de website van het evenement. De organisatie van de Grand Prix in Nederland gaat groots uitpakken en wil de wereld met open mond laten kijken naar hoe de 90.000 fans op de tribunes - onder leiding van accordeonist Hans Kap en zanger Tino Martin - de grootste vlaggenactie uit de historie van Nederland gaan uitvoeren. Als alles goed gaat, moet het gehele circuit één grote rood, wit, blauwe vlag gaan uitstralen. Het wordt een uitbreiding op de vlaggenactie van vorig jaar en moet de Formule 1-wereld compleet gaan verbazen.

Grootste vlaggenactie uit Nederlandse geschiedenis

Vorig jaar organiseerde de Dutch Grand Prix ook een vlaggenshow, destijds in combinatie met Andre Rieu. Deze vond toen plaats op de main straight en "kreeg wereldwijde erkenning", zo meldt de organisatie. Maar de vlaggenactie van dit jaar wordt nog vele malen groter. Het moet de monden doen openvallen. "Dit jaar wordt de iconische vlaggenactie uitgebreid naar het hele circuit. Samen met 90.00 fans en accordeonist Hans Kap zal Tino Martin een Amsterdamse Medley verzorgen, waardoor het gehele circuit rood, wit, en blauw zal kleuren. Het wordt de grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis", zo meldt de Dutch GP op haar eigen website.

Beste van Nederland laten zien

Sportief directeur Jan Lammers hoopt met de 2024-editie van de Dutch Grand Prix wederom een visitekaartje af te geven. “Met de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix laten we het beste van ons land zien. Naast de spannende strijd op het circuit, ben ik trots op onze internationaal gewaardeerde Nederlandse aanpak en entertainers", zo zegt hij. Naast Tino Martin en Hans Kap, zullen ook Kris Kross Amsterdam en magiër Hans Klok acte de présence geven tijdens de openingsshow op Zandvoort. Laatstgenoemde zal de nieuwe trofee op geheel eigen wijze gaan onthullen aan het publiek.

