De zomerstop binnen de Formule 1 begonnen en dat betekent dat er eventjes geen Grands Prix op het programma staan. Voor de fans van Max Verstappen is er echter wel een nieuwigheidje. Zo heeft Viaplay de eerste aflevering van de driedelige serie Max Verstappen - Off the Beaten Track uitgebracht.

In de serie wordt vooral de kant van Verstappen belicht die normaliter voor de camera's niet te zien is. De drievoudig kampioen is naast de vele uren op de simulator ook vaak terug te vinden op de baan en de eerste aflevering zoomt daar dan ook op in.

Verstappen.com Racing

Verstappen heeft daarnaast zijn eigen raceteam, genaamd: Verstappen.com Racing. De zoon van manager Raymond Vermeulen racet in het team van de Red Bull-coureur. Thierry Vermeulen komt namens het team uit in het Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM). In de eerste aflevering wordt niet alleen Verstappen gevolgd, die met zijn eigen team test op het circuit van Mugello, ook de verrichtingen van Vermeulen komen aan bod.

𝗡𝗨 𝗧𝗘 𝗭𝗜𝗘𝗡: Max Verstappen - Off the Beaten Track 🦁

Kijk nu de eerste aflevering van de driedelige documentaire over de 3-voudig Formule 1-wereldkampioen! 🍿



🔗 https://t.co/eM86sXbT5C#ViaplaySportNL #ViaplayF1 #F1 #Verstappen pic.twitter.com/o2DajDWJ7S — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 2, 2024

Dutch Grand Prix

Ook hier bij GPFans helpen we je de zomerstop door met een heuse mini-serie: 'Sim-ply Lovely'. In de serie blikken we samen met prominente gasten vooruit op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, de eerste race na de zomerstop. In Sim-ply Lovely neemt presentator Dion de Brouwer je mee op een virtuele race-ervaring richting de Grand Prix van Nederland. In de eerste aflevering is voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos aanwezig in de speciale studio op Circuit Zandvoort en vanzelfsprekend wordt er al met een schuin oog gekeken naar de race van eind augustus.

