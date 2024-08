Pierre Waché moet bij het team van Red Bull Racing de grote schoenen van Adrian Newey vullen, een taak die met de niet zo fantastische upgrades van de afgelopen tijd nog niet geweldig verloopt. De technisch directeur van de formatie vertelt in hoeverre Newey gemist gaat worden.

Eerder dit jaar trok Newey de deur achter zich dicht na vermeende interne strubbelingen met Christian Horner. De legendarische ontwerper zou volgens de geruchten geen goede band met Horner meer onderhouden hebben en de man die verantwoordelijk gehouden wordt voor het ontwerp van talloze kampioenschapswinnende bolides in de Formule 1, is middenin het seizoen plotseling vertrokken bij de Oostenrijkse formatie. Na een aantal weken van hardnekkige geruchten, legde hij zijn werkzaamheden binnen de Formule 1-afdeling per direct neer om zich op andere projecten te focussen, waarmee het team achterbleef zonder hun topontwerper.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek op Waché

Waché zou volgens berichten al een belangrijke rol spelen, maar is nu officieel de man die de lijnen uitzet. De vraag is echter in hoe verre het vertrek van Newey nu effect heeft gehad op de mindere resultaten bij het team. Onder leiding van Waché lijkt men maar niet de juiste snaar te raken met de upgrades die er op de RB20 worden geplaatst en dat zorgt ook in de media voor kritieken. Zo liet Ralf Schumacher zich recent vrij kritisch uit en liet hij weten dat Waché de belangrijkste veroorzaker in het verval van Red Bull is: "Eén van de belangrijkste personen heeft het team verlaten en ik vind dat zijn opvolger niet in staat is geweest om het gat te dichten. Beide coureurs vinden het moeilijker, ook Max Verstappen", zo zei hij onder meer.

Ontwerper slaat terug

Dit keer is het woord aan Waché zelf: is het vertrek van Newey inderdaad zo cruciaal? "Het is uitdagend voor dit bedrijf en het is jammer dat hij vertrekt. Maar op een bepaald punt moeten we weer vooruit als ontwikkelingsteam", stelt hij tegenover PlanetF1. "Je ziet sommige dingen van de buitenkant maar van binnenuit weten we vaak al wanneer iemand vertrekt. We hebben ons georganiseerd binnen het team. Natuurlijk hadden we hem liever bij ons gehad, maar dat is niet hoe het op dit moment is. Zo denken we er niet over. We proberen te kijken hoe we het zelf beter kunnen doen. Als we zwakke plekken zien, proberen we te verbeteren. We concentreren ons op onszelf en hoe we kunnen verbeteren."

Gerelateerd