Sergio Pérez is ook na de zomerstop te bewonderen in de Formule 1 na hoger overleg bij het team van Red Bull Racing. Volgens sommige geruchten zou zelfs Stefano Domenicali vanuit de Formule 1 hebben ingegrepen wegens de belangrijke rol van Pérez in de Midden- en Zuid-Amerikaanse landen op de kalender. Guenther Steiner en Jack Plooij geloven daar weinig van.

Op maandag in Milton Keynes stond er een belangrijke meeting met onder meer Christian Horner en Helmut Marko op het programma. Onderwerp van gesprek: de toekomst van Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd om plaats te nemen naast Max Verstappen en na de opnieuw teleurstellende Grand Prix van België leek de kans nóg groter geworden dat het gesprek in Engeland op een domper voor de ervaren coureur zou gaan uitlopen. Toch wist hij de ontslagdans te ontspringen.

Domenicali-gerucht

Plooij reageert op het nieuws rondom de Mexicaan: "Voor mij is het een complete verrassing, maar ik ben niet de baas. Zij hebben meer informatie. Ze hebben het recht om te doen, maar het was een grote verrassing", stelt hij bij Ziggo Sport. Vervolgens gaat het over het gedoe rondom Domenicali: "Wel fijn voor hem. Er was ook een klein gerucht dat men onder druk was gezet door Stefano [Domenicali, Formule 1-CEO, red.], maar dat geloof ik niet. Ik ken Stefano erg goed. Misschien heeft hij tegen Marko gezegd dat hij ontzettend belangrijk is voor Mexico, maar dat is het enige dat je kan doen. Je kunt mensen niet forceren iets te doen."

Steiner gelooft het niet

Gespreksgenoot Steiner sluit zich aan bij de woorden van Plooij: "Daar geloof ik absoluut niks van. Dat heeft hij niet gezegd. Het is niet zijn probleem. Stefano is heel duidelijk. Hij is de baas van de Formule 1, maar niet van de teams. Je brengt jezelf in gevaar als je anderen gaat vertellen wat ze moeten doen. Hij is een professional en hij weet dat hij het recht niet heeft om zoiets te doen. Hij staat daarboven, hij zou dat niet doen. Ik denk dat Mexico uitverkoopt, mét of zonder Checo. Natuurlijk zullen er mensen niet gaan, maar het verkoopt tóch wel", zo stelt hij duidelijk.

