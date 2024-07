'Horner en Marko botsen over aanblijven Pérez', 'Alpine bijna rond met Ocon-opvolger' | GPFans Recap'

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is weliswaar zomerstop in de koningsklasse, maar dat betekent niet dat er geen nieuws naar buiten komt. Zo lijkt Alpine reservecoureur Jack Doohan naar voren te willen schuiven als vervanger van Esteban Ocon. Andrew Shovlin, technisch directeur Mercedes, geeft de oorzaken voor de diskwalificatie van George Russell in België en stelt Sky Sports F1 dat de keuze om Sergio Pérez na de zomerstop in de RB20 te laten wederom voor onenigheid tussen Christian Horner en Helmut Marko heeft gezorgd.

Red Bull-fans schrikken na Instagram-post met Pérez: "Ik dacht dat dit een vaarwel was"

Sergio Pérez zit ook na de zomerstop nog altijd in de RB20 als het Formule 1-circus neerstrijkt in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Wereldwijd zijn er gemengde en vooral verbaasde reacties over het feit dat Pérez actief blijft bij het team en zelfs de eigen fans reageren opmerkelijk onder een foto van een teleurgestelde Pérez op Instagram. De post op Instagram bekijken en de reacties? Klik hier!

Jarno Opmeer

Jarno Opmeer trekt Mercedes-deur na succesvolle samenwerking achter zich dicht

De succesvolle samenwerking tussen Jarno Opmeer en het team van Mercedes is tot zijn einde gekomen. De coureur die grote successen boekte in de Esports, trekt de deur bij de Zilverpijlen achter zich dicht. Nu vertrekt hij dus bij de Zilverpijlen, zo laat het team weten middels de eigen kanalen. Oli MacFarlane, Head of Mercedes Esports, spreekt zijn dank uit naar Opmeer en zijn prestaties voor Mercedes. Het dankwoord richting Jarno Opmeer lezen? Klik hier!

Slater: 'Marko was aan het lobbyen en wilde Pérez uit de auto halen, Horner koos anders'

Sergio Pérez mag tóch blijven zitten bij het team van Red Bull Racing, daar waar toch vele fans en analisten er vanuit gingen dat hij zijn spullen moest pakken na de Grand Prix van België. Volgens Craig Slater was dat ook gebeurd als het aan Helmut Marko lag, maar koos Christian Horner ervoor om de Mexicaan in dienst te houden. De hele uitleg van Slater lezen? Klik hier!

Shovlin wijst naast banden Russell ook naar plank voor diskwalificatie in België

Volgens Andrew Shovlin, de technisch directeur van Mercedes, is de diskwalificatie van George Russell niet alleen te wijten aan het feit dat de 26-jarige coureur geen mogelijkheid had om na het vallen van de vlag op Spa-Francorchamps rubber op te pikken. Shovlin wijst in de Race Debrief van Mercedes naar een combinatie van factoren waardoor ook de plank onder de wagen iets te ver was afgesleten. De hele uitleg van de technisch directeur lezen? Klik hier!

'Doohan op pole position om Ocon te vervangen bij Alpine vanaf 2025'

Het gaat er alleszins op lijken dat Jack Doohan vanaf volgend jaar als teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine door het leven gaat. De Britse tak Motorsport.com heeft begrepen dat de huidige reservecoureur van de Franse renstal, dicht bij een overeenkomst zou zijn om vanaf 2025 het stoeltje van Esteban Ocon over te nemen. Lezen waarom Doohan de beoogde teamgenoot van Gasly is? Klik hier!

Max Verstappen stelt jonge, huilende 'superfan' gerust: "Het is allemaal oké"

Max Verstappen is voor velen een held en toen een jonge fan hem mocht ontmoeten voor de F1 Grand Prix van België, werden de zenuwen hem iets teveel. De Nederlander troostte de fan die vervolgens de handtekening van de drievoudig wereldkampioen kreeg. De beelden van de troostende Verstappen zien? Klik hier!

